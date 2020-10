Какие праздники сегодня 13 октября 2020 года отмечаются в России и мире? События в истории

День шоколадного драже «Эм-н-Эмс» 13 октября

• День без лифчика (No Bra Day)

• День целомудрия

• День засыпающих деревьев



• День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца• Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)• Международный день костюма (International Suit Up Day)• День рождения «Битломании» (Beatlemania Day)• Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Day for Disaster Reduction)• День гидрографической службы ВМФ РФ• День Ады Лавлейс (Ada Lovelace Day)• Международный день простого языка (International Plain Language Day)• День «Побалуйте себя» (Treat Yo` Self Day)• Международный день неудачников (International Day for Failure)• Международный день скептиков (International Skeptics Day)• День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского• День памяти священномученика Григория Армянского, просветителя Великой Армении• День шоколадного драже «Эм-н-Эмс» (National M&M Day) - США• День железнодорожников - Азербайджан• Праздник «О-эсики», День памяти основателя буддийской школы (Oeshiki) - Япония• День посадки деревьев - Гуам• День военно-морских сил (Navy Birthday) - США• День йоркширского пудинга (National Yorkshire Pudding Day) - США• День скорой медицинской помощи (Dzien Ratownictwa Medycznego) - Польша• День предпринимателя (Vietnamese Entrepreneur`s Day) - Вьетнам• День полиции (Wan Tamruat) - Таиланд• День окаменелостей (National Fossil Day) - США• День осведомлённости о метастатическом раке молочной железы (National Metastatic Breast Cancer Awareness Day) - США• День Рвагасоре (Prince Louis Rwagasore Day) - Бурунди• День «Тренируйте свой мозг» (National Train Your Brain Day) - США• Akhari Chahar Somba - Бангладеш • День своего бизнеса (Own Business Day) - США• День встречи с вашими страхами (Face Your Fears Day) - США• Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида, Алексея• Михаил Соломенный (Печальница, День Григория и Михаила)

События в истории

• 13 октября 1883 года основано Всероссийское театральное общество



• 13 октября 1884 года Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана• 13 октября 1930 года основан Ленинградский институт инженеров связи, ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

Источник: kakoysegodnyaprazdnik