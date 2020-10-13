Какой сегодня праздник? Все важные события 13 октября 2020 года

День без лифчика (No Bra Day)
• День целомудрия
• День засыпающих деревьев
• День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца
• Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)
• Международный день костюма (International Suit Up Day)
• День рождения «Битломании» (Beatlemania Day)
• Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Day for Disaster Reduction)
• День гидрографической службы ВМФ РФ
• Международный день простого языка (International Plain Language Day)
• Международный день неудачников (International Day for Failure)
• Международный день скептиков (International Skeptics Day)
• День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского
• День памяти священномученика Григория Армянского, просветителя Великой Армении
• День шоколадного драже «Эм-н-Эмс» (National M&M Day) - США
• Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида, Алексея
• Михаил Соломенный (Печальница, День Григория и Михаила)
СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ – 13 ОКТЯБРЯ
• 13 октября 1883 года основано Всероссийское театральное общество
• 13 октября 1884 года Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана
• 13 октября 1930 года основан Ленинградский институт инженеров связи, ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik