Какой сегодня праздник? Все важные события 13 октября 2020 года

13 октября 1884 года Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.

День рождения «Битломании» отмечают 13 октября День без лифчика (No Bra Day) • День целомудрия • День засыпающих деревьев • День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца • Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day) • Международный день костюма (International Suit Up Day) • День рождения «Битломании» (Beatlemania Day) • Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Day for Disaster Reduction) • День гидрографической службы ВМФ РФ • Международный день простого языка (International Plain Language Day) • Международный день неудачников (International Day for Failure) • Международный день скептиков (International Skeptics Day) • День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского • День памяти священномученика Григория Армянского, просветителя Великой Армении • День шоколадного драже «Эм-н-Эмс» (National M&M Day) - США • Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида, Алексея • Михаил Соломенный (Печальница, День Григория и Михаила) СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ – 13 ОКТЯБРЯ • 13 октября 1883 года основано Всероссийское театральное общество • 13 октября 1884 года Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана • 13 октября 1930 года основан Ленинградский институт инженеров связи, ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций. Источник: kakoysegodnyaprazdnik

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