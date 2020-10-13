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Какой сегодня праздник? Все важные события 13 октября 2020 года

00:11 13.10.2020 Фото: flickr.com
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13 октября 1884 года Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.

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День рождения «Битломании» отмечают 13 октября

День без лифчика (No Bra Day)

• День целомудрия

• День засыпающих деревьев

• День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца

• Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)

• Международный день костюма (International Suit Up Day)

• День рождения «Битломании» (Beatlemania Day)

• Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Day for Disaster Reduction)

• День гидрографической службы ВМФ РФ

• Международный день простого языка (International Plain Language Day)

• Международный день неудачников (International Day for Failure)

• Международный день скептиков (International Skeptics Day)

• День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского

• День памяти священномученика Григория Армянского, просветителя Великой Армении

• День шоколадного драже «Эм-н-Эмс» (National M&M Day) - США

• Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида, Алексея

• Михаил Соломенный (Печальница, День Григория и Михаила)

СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ – 13 ОКТЯБРЯ

• 13 октября 1883 года основано Всероссийское театральное общество

• 13 октября 1884 года Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана

• 13 октября 1930 года основан Ленинградский институт инженеров связи, ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik

13 октября День без лифчика Международный день неудачников Михаил соломенный праздник
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