ОП «РИК»: Сторожевой пес vs камера видеонаблюдения

Вы все еще думаете, что лучшая охрана – это собака? Нет, это камера видеонаблюдения и охранная сигнализация. Мимо наших средств защиты не проскользнет ни одна «мышь», а тем более кто-нибудь покрупнее.
Любое незаконное действие будет прервано на корню. Правоохранительным органам будет на порядок проще найти злоумышленника, потому что он попадет в объективы наших камер.
А мы сможем моментально среагировать и пресечь преступление.
Охранное предприятие "РИК" - это значит, вы в надежных руках!
Мы расположены по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.
Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643
Источник: Раздел "РиК" на сайте Весь Бердск