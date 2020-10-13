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ОП «РИК»: Сторожевой пес vs камера видеонаблюдения

08:30 13.10.2020 Фото: РиК
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Охранное предприятие "РИК" - это значит, вы в надежных руках!

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Любое незаконное действие будет прервано на корню

Вы все еще думаете, что лучшая охрана – это собака? Нет, это камера видеонаблюдения и охранная сигнализация. Мимо наших средств защиты не проскользнет ни одна «мышь», а тем более кто-нибудь покрупнее.

Любое незаконное действие будет прервано на корню. Правоохранительным органам будет на порядок проще найти злоумышленника, потому что он попадет в объективы наших камер.

А мы сможем моментально среагировать и пресечь преступление.

Охранное предприятие "РИК" - это значит, вы в надежных руках!

Мы расположены по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.

Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643

Источник: Раздел "РиК" на сайте Весь Бердск

охрана в Бердске охранное предприятие в Бердске сигнализация установка видеокамер "РиК"
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