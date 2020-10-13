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Гороскопы / Общество

Гороскоп на сегодня: Павел Глоба дал рекомендации на 13 октября 2020 для каждого знака зодиака

07:40 13.10.2020 Фото: Pikist
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Гороскоп от Павла Глобы на 13 октября 2020 года рекомендует знакам зодиака найти ответы на вопросы, беспокоившие в последнее время. В личных отношениях следует разобраться в своих чувствах, прежде чем что-то в дальнейшем планировать.

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Необходимо контролировать эмоции, которые могут очень навредить

Овен

Следует избегать необдуманных поступков, которые могут навредить окружающим людям. Необходимо хорошо продумывать свои решения и действия. Поездки в этот день не рекомендуются, так как возможны мелкие неприятности в пути. В любовных делах не исключены перемены к лучшему. Домашняя работа предстоит на вечер, нужно постараться ее выполнить.

Лев

Утром нужно уделить время творческой работе. Полезен активный отдых, который взбодрит и прибавит энергии. Не исключены визиты на какие-то мероприятия, где можно найти приятного собеседника. Вероятны новые знакомства, которые могут перерасти в романтические отношения. Вечер хорош для спокойного времяпровождения.

Стрелец

В профессиональной сфере возможны приятные перемены, которые могут принести неожиданный результат. В семье вероятны разногласия, которые могут испортить отношения. В личной сфере лучше не торопить события, иначе можно все испортить. Хорошо планировать какую-нибудь поездку, смена обстановки пойдет только на пользу.

Телец

Есть риск допустить ошибки, которые могут дорого обойтись. Поэтому нужно быть предельно внимательными и осторожными. Активная работа может отнять много сил и энергии. Что возможно спровоцирует переутомление. Ожидаются разногласия дома, а также проблемы личного характера. Необходимо идти на уступки и искать компромисс.

Дева

Рутинные дела окажутся сильно утомительными, поэтому нужна поддержка и помощь близких. С финансовыми операциями лучше в данный период не связываться, так как могут быть досадные потери. Не исключены поездки, связанные с работой. Вечером можно планировать встречу с друзьями и развлечения.

Козерог

Необходимо завершить начатые дела, которые тянут за собой проблемы. Если потребуется помощь, то обязательно нужно обратиться за ней. Отношения с окружающими людьми возможно будут напряженные. Позитивными эмоциями поделятся друзья, которые принесут приятные известия. Покупки в этот день будут удачными. Вечер можно посвятить своей семье и пообщаться на волнующие темы.% name% title

Близнецы

Нелегко будет даваться общение со второй половинкой, возможны претензии и обиды. Чтобы урегулировать создавшееся положение, нужно вначале разобраться в проблеме. На работе наоборот ситуация благоприятная. Вероятны денежные поступления, на которые можно рассчитывать крупные покупки. Вечер неплох для прогулок на свежем воздухе.

Весы

В первой половине дня придется разбираться в своих чувствах, с которыми трудно будет совладать. Резкие порывы эмоций могут поставить окружающих в тупик. Не исключены конфликтные ситуации. Необходимо себя контролировать, чтобы избежать неприятностей. Вечер хорош для встреч с друзьями или визита к родственникам.

Водолей

Следует сосредоточиться на важных моментах, так как предстоит ответственная работа. А чтобы все решить правильно нужна внимательность и осторожность. Полезными окажутся советы опытных людей. Важно позаботиться о своем здоровье. А, чтобы избежать переутомления, нужно чаще отдыхать. Вечером принесет удовольствие занятие любимым делом.

Рак

Если выбрать верную линию поведения, то все будет даваться легко. Желательно прислушиваться к своей интуиции, которая тоже играет немаловажную роль. Не рекомендуются физические перегрузки, которые могут сказаться на здоровье. Хорошо пройдут деловые переговоры. Вероятны денежные премии. Не исключены романтические встречи и приятные сюрпризы. С близкими людьми будет возможность обсудить волнующие вопросы.

Скорпион

Не рекомендуется быть в людных местах, есть опасность потери своих вещей. Усиленная работа может принести переутомление. Необходимо сделать паузу и передохнуть. Не исключены финансовые проблемы, стоит отложить на некоторое время запланированные покупки. Вечером вернут хорошее настроение близкие друзья. Полезны пешие прогулки.

Рыбы

День может быть напряженным. Окажется много нерешенных дел, с которыми обязательно нужно справиться. Можно прибегнуть к помощи интуиции, которая всегда дает верные подсказки. Будет возможность урегулировать финансовые вопросы. Не исключены знаки внимания со стороны противоположного пола, а также заманчивые предложения.

Источник: rsute

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