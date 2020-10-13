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Убил троих мужчин и ранил троих женщин 18-летний стрелок Даниил Монахов. СК опубликовал видео с места трагедии

08:12 13.10.2020 Фото: СК РФ
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Ему удалось скрыться в лесу, сейчас его ищут сотрудники правоохранительных органов и лесники.

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Сейчас в квартире бабушки стрелка работают криминалисты

Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу также с огнестрельными ранениями, сообщает СК по Нижегородской области.

К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.

Напомним, вечером 12 октября 18-летний юноша устроил стрельбу по людям в посёлке Большеорловское Борского района: молодой человек сначала открыл огонь по людям в доме №7 по улице Микрорайон, после чего вышел на автобусную остановку и начал стрелять по случайным прохожим. В результате его действий скончались 3 человека, ещё трое были доставлены в критическом состоянии в больницу, пишет сайт https://www.nn.ru/

Как выяснилось позже, подозреваемый приходится внуком одной из погибших — его зовут Даниил Монахов, в этот день он приехал в гости к бабушке. Когда она провожала его на автобусную остановку, молодой человек внезапно решил вернуться в квартиру. Там он взял охотничье ружьё, из которого и выстрелил в родственницу прямо на пороге её же дома. Примечательно, что пенсионерка выжила после выстрела в живот, сейчас за её жизнь борются врачи. После этого он застрелил соседа, который прибежал на помощь, а потом выстрелил в случайного прохожего на улице и продолжил вести огонь по случайным людям. Сейчас, по данным СК, молодой человек может скрываться в лесах, на месте работают представители нескольких силовых ведомств.

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