Почему нельзя ходить на кладбище часто? Приметы о посещении могил

Что о посещении кладбища говорят приметы и поверья? Ведь у всех есть умершие близкие люди, память которых надо чтить. Почитание мертвых – это ритуал, который присутствует у всех национальностей и культурах.

Могилу надо содержать в чистоте и порядке, ее можно украшать цветами и деревьями

Традиция посещать могилы умерших установилась много веков тому назад, издревле люди заботились об умерших и почитали их, отдавая им должное за их земное существование. В христианской религии, к примеру, говорится, что душа не умирает, она после смерти отправляется на небеса, откуда наблюдает за земной жизнью.

Многие верят, что после смерти усопший родственник может стать ангелом-хранителем своего близкого человека в живом мире. И за это их тоже стоит благодарить, ухаживая за могилою, высаживая на ней цветы, убирая сухие листья, время от времени обновляя памятник и перекрашивая изгородь, а также убирая завядшие венки.

Разные народности по-разному чествуют своих умерших предков, но то, что этим надо заниматься, ни у кого не вызывает вопросов. Христианам известно, что умершему родственнику было бы приятно, если бы его время от времени стали поминать добрым словом.

Православная церковь, впрочем, как и католическая, сложила специальные правила посещения умерших близких. В них говорится о том, как часто можно посещать могилу, и для этого отведены специальные поминальные дни.

Поверье о том, почему нельзя часто ходить к умершим близким людям

В специальных правилах описывается, каким образом лучше чтить память мертвого родственника, в какие христианские праздники лучше наносить скорбные визиты. Посещение умерших – это традиция, которая веками передавалась из поколения в поколение, таким образом люди проявляют свою любовь и уважение к мертвым. О них не стоит забывать никогда, так как быть забытым никому бы не хотелось.

Так что же говорят поверья и приметы о том, как часто можно посещать могилу усопшего. Ответ на этот вопрос состоит в следующем: дело в том, что еще наши предки верили, что живому человеку не стоит подолгу находиться среди мертвых, так как можно угодить в их компанию. Это связано с тем, что души усопших могут прийти по его душу и забрать ее на тот свет, потому что посчитают, что настал его час присоединиться к ним.

Также на кладбище нельзя хвастаться своими успехами в жизни, от греха подальше. В связи с чем к умершему надо приходить только по мере надобности. И, конечно же, стоит верить, что души родственников нас оберегают от этого. На самом деле это поверье служит хорошей притчей, что живому не место среди мертвых.

Есть и другая версия, согласно которой на кладбище преобладает скорбная атмосфера, поэтому каждый раз, когда человек приходит туда, он набирается негатива, а потом приносит его домой, из-за чего в семье могут начаться разные проблемы. Люди, к примеру, начнут болеть, плакать, грустить или ругаться.

Дни, в которые рекомендовано посещать умерших

Для умерших и для живых важно, чтобы место захоронения всегда имело аккуратный вид, для этого раз в год или несколько раз надо сеять новые цветы, можно сажать многолетники. Нормой будет считаться, если же человек минимум 5 раз в год посетит могилу умершего. А посещать ее лучше в специально отведенные для этого дни: во-первых, на годовщину со дня рождения мертвого родственника, годовщину со дня смерти.

Приходить также нужно на 2-й день после погребальной церемонии, а также на 9-й день и на 40-й, во время родительских суббот, которые бывают несколько раз в году, послепасхальной Радоницы, Троицкой субботы – кануна отмечания Дня Святой Троицы, во время Великого поста на 2-ю, 3-ю и 4-ю субботы и Дмитриевской субботы.

Есть люди, которые придерживаются мнения, что к умершим на могилу надо ходить во время большого христианского праздника Пасхи, но церковь рекомендует этого не делать, так как Воскресение Христа является праздником и большой радостью, поэтому здесь нет места для скорби. Усопших лучше посещать на Радоницу, которая приходится на девятый день после Пасхи.

Могилу надо содержать в порядке

Могилу надо содержать в чистоте и порядке, ее можно украшать цветами и деревьями. К мертвым нельзя идти с пустыми руками, обязательно нужно взять с собой букет из живых цветов. Конечно, некоторые отдают предпочтение искусственным цветам, но это является делом индивидуальным. Можно также приносить похоронные венки, которые послужат украшением места захоронения.

С родственниками, которые умерли, нужно непременно поговорить, поприветствовать их, как если бы они были живыми. Усопших можно поминать прямо возле могилы, и их при этом стоит тоже угостить. Также надо делиться с животными, которые встречаются на кладбище.

Источник: rsute