Главный врач туберкулезной больницы Михаил Евсин умер от коронавируса

В Новосибирске ушел из жизни главный врач областной клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин. Ему было 58 лет.

Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» скончался на 59 году жизни

Министерство здравоохранения Новосибирской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Сергеевича Евсина.

Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» скончался на 59 году жизни.

Михаил Сергеевич родился 17 июня 1962 года рождения в городе Купино Новосибирской области. В 1985 году окончил Новосибирский медицинский институт, где обучался на кафедре Военно-медицинского факультета при Томском медицинском институте по специальности «Лечебно-профилактическое дело», ему присвоена квалификация военного врача. После прохождения дополнительного образования получил сертификат по специальности «Фтизиатрия». В 2004 году окончил ГОУ ВПО «Новосибирская государственная медицинская академия» Минздрава России по специальности «Экономика и управление на предприятии здравоохранения».

С 1985 по 1994 годы работал военным врачом, с 1990 года был командиром учебно-медицинской роты, начальником штаба медицинского батальона. С 1994 по 1997 годы проходил службу в органах МВД в должности начальника медицинской части следственного изолятора № 1 Новосибирска.

С 13 марта 1997 года Михаил Сергеевич назначен на должность главного врача областной туберкулезной больницы. Стаж работы в здравоохранении - 37 лет, стаж работы в ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» - 23 года. Врач высшей квалификационной категории.

В кризисные 90-е годы Михаил Сергеевич зарекомендовал себя не только как умелый администратор, но и как творческий, коммуникабельный, думающий руководитель, сумевший сохранить кадровый состав, оценить обстановку в трудные для страны годы, выстроить правильную политику развития больницы, продумать постановку новых целей и задач и пути их достижения.

В период с 2005 по 2010 годы Михаилу Сергеевичу Евсину руководством региона доверена непосредственная реализация решений по крупнейшей реорганизации фтизиатрической службы в Новосибирской области. В результате этой деятельности впервые удалось объединить все противотуберкулезные больницы города в составе Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы. Благодаря такой реформе произошло не только укрупнение, но и радикальная структурная перестройка больницы, в которую введены 7 филиалов, включая три детских стационара и торакальную хирургическую клинику.

Для повышения эффективности работы объединенных стационаров Михаилом Сергеевичем был разработан и реализован план профилизации для всех филиалов и отделений больницы. Для его успешного осуществления построены и сданы в эксплуатации лечебный и хозяйственные корпуса филиала «Туберкулезная больница №1», осуществлены капитальные ремонты лечебных и хозяйственных корпусов филиалов «Туберкулезная больница №1», «Туберкулезная больница №2», «Туберкулезная больница №3», «Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм №1», «Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм №2», хирургических отделений, оперблока, а также реконструирован первый корпус филиала «Детская туберкулезная больница».

В 2010 году под руководством главного врача на базе хирургической клиники открыт клинико-диагностический торакальный центр на 165 коек. При непосредственном участии Михаила Сергеевича разработана проектно-сметная документация на реконструкцию детской туберкулезной больницы и строительства областной туберкулезной больницы на 1000 коек, которые вошли в долгосрочную целевую программу «Развитие медицинской помощи больным туберкулезом Новосибирской области на 2012-2016 г.». Больница включена в реализацию федеральной и областных целевых программ, в том числе в Программу модернизации здравоохранения Новосибирской области, которые успешно выполняются. В частности, открыты и оснащены отделения эндоскопии, впервые во фтизиатрической практике Сибири создана рентген-хирургическая операционная, модернизированы и радикально переоснащены операционный блок и стерилизационный блок торакального центра, реконструирована общебольничная система активной вакуум-аспирации и кислородотерапии, проведена полная компьютеризация больницы с установкой единой локальной сети и электронной историей болезни.

Под руководством Михаила Сергеевича внедряются новейшие медицинские технологии, высокотехнологичные методы диагностики и лечения туберкулеза. Так, в 2000 году внедрены программы DOTS и DOTS+, в 2003 году открыто первое в регионе отделение для лечения больных туберкулезом органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью, с 2004 года в стационаре внедрена методика локорегиональной химиотерапии, усиленной лимфотропными средствами. За последние четыре года в торакальном хирургическом центре внедрены и широко используются методы клапанной бронхоблокации, локальной рентгенхирургической санации внутрилегочных полостей распада, лазерной хирургии, лазерной фотодинамической терапии, экстракорпоральной гемокоррекции с мембранным и аппаратным плазмаферезом, гемосорбцией, методы нутриционной поддержки, респираторной поддержки, методики ингаляционного наркоза с применением современных анестетиков (севоран) и респираторным мониторингом, кровосберегающие технологии в хирургии, иммунокоррекция с мониторингом иммунной недостаточности и туберкулиновой анергии.

Для осуществления высокотехнологичных методов лечения больных туберкулезом Михаил Сергеевич Евсин постоянно проводит процесс модернизации и обновления больницы современным диагностическим, рентгенологическим, реанимационным оборудованием. Так, в 2010-2011 годах установлены два компьютерных 16-ти срезовых спиральных томографа, 4 рентгенологических комплекса на три рабочих места, операционные оснащены современной наркозно-дыхательной аппаратурой, операционными лазерами, видеоэндоскопическим оборудованием и т.д.

Ежегодно в филиалах больницы получают лечение около 4 тысяч пациентов, проводится около 500-600 операций по поводу туберкулеза органов дыхания и костно-суставной системы. Показатели работы динамично улучшаются: послеоперационная летальность – 0, общебольничная летальность за 5 лет снизилась на 25%. Все это позволяет судить о высоком профессионализме и ярких личностных качествах безвременно ушедшего Михаила Сергеевича Евсина.

Михаил Сергеевич награжден Почетной грамотой администрации Новосибирской области, 2004 г., Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 2007 г., Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области, 2012 г., Медалью «За вклад в развитие города Новосибирска», 2016 г., Медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», 2017 г., «Отличник здравоохранения», 2017 г.

Память о замечательном человеке, талантливом враче, заботливом руководителе Михаиле Сергеевиче Евсине навсегда сохранят его близкие, пациенты и коллеги.