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А если я физически не могу забеременеть: налог на бездетность противоречит обновленной в 2020 году Конституции

10:45 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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«Я думаю, что это нежизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека. А если человек не может иметь детей в силу физиологических причин, нужно собирать справки в налоговую инспекцию?» — сказал Рязанский. Он считает, что инициатива вряд ли будет поддержана.

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Сенаторы оценили предложение ввести в России налог на бездетность

В Совете Федерации считают предложение общероссийской общественной организации «Совет матерей» ввести налог в России на бездетность нежизнеспособной инициативой. Об этом сообщили РБК председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и первый зампред комитета Валерий Рязанский.

«Что для семьи важно, причем как для той, в которой уже есть дети, так и для той, в которой их пока нет? Стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И в вопросе улучшения демографической ситуации «налог на бездетность» не будет эффективной мерой», — отметила Святенко.

По ее словам, важно развивать меры поддержки российских семей: от материнского капитала до социального контракта. Она уточнила, что такие инструменты помощи уже показали свою эффективность. Кроме того, эти меры положительно оценивают миллионы россиян.

«Я думаю, что это нежизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека. А если человек не может иметь детей в силу физиологических причин, нужно собирать справки в налоговую инспекцию?» — сказал Рязанский. Он считает, что инициатива вряд ли будет поддержана.

Ранее ввести налог на бездетность в России предложила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Она пояснила «Говорит Москва», что платить должны те, «кто сознательно отказывается от решения родить ребенка». По ее мнению, 300–500 руб. в месяц надо взимать и с мужчин, и с женщин.

демография налог на бездетность
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