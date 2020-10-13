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Система здравоохранения под колоссальной нагрузкой: пациентов с ОРВИ просят не ходить по поликлиникам Новосибирска и Бердска

10:30 13.10.2020, pixabay.com
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Мы просим всех пациентов с симптомами ОРВИ вызывать врача на дом, не посещать поликлинику. Безусловно, работа на вызовах удлиняет время, которое терапевт или педиатр тратит на каждого пациента. Усиление ординаторами позволит поликлиникам быстрее обслуживать пациентов, обратился Минздрав к жителям Бердска.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Система здравоохранения под колоссальной нагрузкой: пациентов с ОРВИ просят не ходить по поликлиникам Новосибирска и Бердска263 ребенка ждут результат теста на COVID-19 в Бердске. +4 новых больных за суткиЕщё 84 новостей

Министерство здравоохранения Новосибирской области формирует кадровый резерв для амбулаторно-поликлинической службы областного центра.
Минздрав региона запросил у поликлиник данные о потребности в кадрах и обратился в Новосибирский государственный медицинский университет с просьбой оказать содействие в усилении амбулаторной службы ординаторами и студентами старших курсов. Такое же письмо направили в Новосибирский медицинский колледж.

«Система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Непростая эпидемическая обстановка этой осенью связана с угрозой распространения COVID-19 на фоне сезонного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, - прокомментировала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. - Мы просим всех пациентов с симптомами ОРВИ вызывать врача на дом, не посещать поликлинику. Безусловно, работа на вызовах удлиняет время, которое терапевт или педиатр тратит на каждого пациента. Усиление ординаторами позволит поликлиникам быстрее обслуживать пациентов».

Из-за подъема заболеваемости ОРВИ возросла нагрузка не только на первичное звено, существенно увеличилось количество обращений в скорую помощь, в том числе по поводу повышенной температуры. В Новосибирске вызовы к пациентам с симптомами ОРВИ, подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным COVID-19 сейчас в сутки обслуживают до 27 инфекционных бригад скорой медицинской помощи. В ближайшие дни дополнительно будут сформированы еще 5 инфекционных бригад. Служба скорой медицинской помощи усилена ординаторами и студентами-медиками старших курсов медуниверситета и медколледжей. Сформирован кадровый резерв более 100 человек.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова напомнила, что в первую очередь бригады обслуживают экстренные вызовы, когда существует угроза жизни. Неосложненная температура экстренным поводом не считается, такие вызовы «неотложка» передает в поликлиники. «Когда диспетчер принимает вызов, он обязательно оценивает тяжесть состояние пациента по чек-листу. Если у человека только высокая температура, нет признаков серьезной дыхательной недостаточности, скорая помощь не должна ехать на такой вызов. Однако если в течение рабочего дня поликлиника не успела этот вызов обслужить, а такое, к сожалению, случается, он снова возвращается к нам. И время такого вызова считается с момента первого звонка. Отсюда и появляются «12 и больше часов ожидания скорой». В действительности среднее время доезда на неотложные вызовы, напомню, это поводы, когда угроза жизни отсутствует, составляет 96 минут».

11 октября как инфекционный стационар начал работу госпиталь ветеранов войн №2. 13 октября начнет принимать пациентов с внебольничными пневмониями, подозрением на коронавирус и установленным диагнозом Новосибирская районная больница в Кольцово. При необходимости будут приняты дополнительные решения по перепрофилированию лечебных учреждений в инфекционные стационары.

Источник: nso.ru

ординатор скорая
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