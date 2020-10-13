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Смертельное ДТП: Водитель КамАЗ-автокрана протаранил 54-летнего водителя Volvo в Новосибирске

10:00 13.10.2020 Фото: 54.мвд.рф
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56-летний водитель автомобиля КамАЗ-автокран, следовавший со стороны п. Толмачево в сторону Новосибирска, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения.

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В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом

12.10.2020 в 18.30 в Новосибирском районе на 1453 км автодороги Р-254 «Иртыш» 56-летний водитель автомобиля КамАЗ-автокран, следовавший со стороны п. Толмачево в сторону Новосибирска, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», который следовал навстречу.

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В результате ДТП водитель КамАЗа от полученных травм скончался на месте, 54-летний водитель «Вольво» был доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

Источник: 54.мвд.рф

ДТП насмерть трасса
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