Смертельное ДТП: Водитель КамАЗ-автокрана протаранил 54-летнего водителя Volvo в Новосибирске

56-летний водитель автомобиля КамАЗ-автокран, следовавший со стороны п. Толмачево в сторону Новосибирска, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения.

В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом

12.10.2020 в 18.30 в Новосибирском районе на 1453 км автодороги Р-254 «Иртыш» 56-летний водитель автомобиля КамАЗ-автокран, следовавший со стороны п. Толмачево в сторону Новосибирска, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», который следовал навстречу.



В результате ДТП водитель КамАЗа от полученных травм скончался на месте, 54-летний водитель «Вольво» был доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

Источник: 54.мвд.рф