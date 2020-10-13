В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-15Б, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Ленина 52,54/1,56,ул.Карла Маркса 33,35,39,41,ул.Свердлова 1,ул.Горького 6,д/сад № 22,магазин "Универмаг") с 08:30 ч. 19.10.2020 года до 16:00 ч. 23.10.2020 года.
И у кого же отключать горячую воду на 5 суток в Бердске?
10:46 13.10.2020
Список адресов домов, которые попали под отключение.
Спасибо за ваш голос
От редакции
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