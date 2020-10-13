Надень маску: цифры по зараженных COVID-19 в Бердске на 13 октября зашкаливают

На сегодняшний день 4 новых пациента с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 348 случаев.

Выздоровевших и выписанных - 323

По данным оперативного штаба на 13 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 602 жителя города, из них 263 ребёнка.

Тестов взято - 169.

Выздоровевших и выписанных - 323.



На сегодняшний день 4 новых пациента с положительным COVID 19.Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 348 случаев.