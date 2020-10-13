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263 ребенка ждут результат теста на COVID-19 в Бердске. +4 новых больных за сутки

10:00 13.10.2020 Фото: https://pixnio.com/
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По данным оперативного штаба на 13 октября в Бердске под медицинским наблюдением находится 602 жителя города, Тестов взято - 169.

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Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 348 случаев
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Система здравоохранения под колоссальной нагрузкой: пациентов с ОРВИ просят не ходить по поликлиникам Новосибирска и Бердска263 ребенка ждут результат теста на COVID-19 в Бердске. +4 новых больных за суткиЕщё 84 новостей

По данным оперативного штаба на 13 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 602 жителя города, из них 263 ребёнка.
Тестов взято - 169.
Выздоровевших и выписанных - 323.

На сегодняшний день 4 новых пациента с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 348 случаев.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия симптомы смерть от COVID-19
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