263 ребенка ждут результат теста на COVID-19 в Бердске. +4 новых больных за сутки

10:00
13.10.2020
Фото: https://pixnio.com/
По данным оперативного штаба на 13 октября в Бердске под медицинским наблюдением находится 602 жителя города, Тестов взято - 169.
По данным оперативного штаба на 13 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 602 жителя города, из них 263 ребёнка.
Тестов взято - 169.
Выздоровевших и выписанных - 323.
На сегодняшний день 4 новых пациента с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 348 случаев.
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