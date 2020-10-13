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Здоровье / Общество

Экстремальная магнитная буря в октябре 2020: Когда начнется и как защитить себя

10:16 13.10.2020 Фото: tesis.lebedev.ru
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На протяжении 5 дней максимальные показатели будут достигать экстремально сильных значений в 5 баллов, что может быть крайне опасно для людей с проблемами, а именно гипертоников и сердечников. 

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20 октября начнется сильная геомагнитная буря

На основании данных Лаборатории Рентгеновской Астрономии Солнца ФИАН, на 13 октября прогноз магнитных бурь не утешительный. Ровно через неделю 20 октября прогнозируется начало сильнейшей магнитной бури, которая может доставить неудобства не только метеозависимым людям, но и абсолютно здоровым.

На протяжении 5 дней максимальные показатели будут достигать экстремально сильных значений в 5 баллов, что может быть крайне опасно для людей с проблемами, а именно гипертоников и сердечников.

В первый день буря будет нарастать и достигнет отметки в 3 балла, в последствии, до 26 октября ожидается сильный, не утихающий геомагнитный всплеск в 5 баллов и только после 25 октября она начнет сдавать позиции и стихать, вновь достигая 3 баллов.

В сильную магнитную бурю даже обычные люди могут ощущать на себе : перапады настроения, нервозность, повышенную тревожность, сонливость и общее недомогание, не говоря уже о скачках давления и головной боли.

Большинство метеозависимых жалуются именно на боли в голове, плохой сон и тошноту в это время.

Что делать в затяжную магнитную бурю 20 - 28 октября 2020 года?

  • избегать активных физических нагрузок,
  • проявлять повышенную внимательность во время вождения транспортных средств, а также сократить время нахождение на солнце.
  • полезно часто проветривать помещение,
  • пить травяные успокаивающие чаи,
  • пить много воды,
  • отказаться от тяжелой пищи, лучше за несколько дней до ее начала, именно поэтому лучше следить за графиком приближающихся магнитных бурь.
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