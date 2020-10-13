А не жируют ли нотариусы в России: цены на нотариальные услуги хотят сделать прозрачными

Контроль за экономической обоснованностью стоимости нотариальных услуг в стране предлагают осуществлять по новой схеме. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.
Законопроект, разработанный и внесённый группой сенаторов, предусматривает поправки в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Они направлены на обеспечение прозрачности оплаты платы услуг нотариуса и установление контроля за её экономической обоснованностью. Так, предусматривается исключение из Основ услуг правового и технического характера (УПТХ). Их содержание предлагается включить в обязанности нотариуса. Систему оплаты нотариальных действий предлагается упростить, говорится в пояснительной записке к документу.
Помимо этого вводится Единый нотариальный тариф, который будет состоять из двух частей. Федеральный тариф является фиксированной частью, которая представляет собой суммы тарифов, уже установленные в законодательстве. Региональный тариф будет учитывать особенности социально-экономического развития субъектов Федерации. Он будет устанавливаться региональными нотариальными палатами в рамках пределов, установленных Федеральной нотариальной палатой.
Источник: pnp.ru