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За недотопы и перетопы могут снизить плату в ближайшее время в России

12:30 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, предлагают изменять размер платы. Такой законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

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В России хотят снизить плату за некачественные услуги ЖКХ

При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, предлагают изменять размер платы. Такой законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

Авторы законопроекта предлагают изменять размер платы за коммунальные услуги не только при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, — но также в случае нарушения качества данных услуг. При этом из законодательства могут исключить положение, согласно которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф, говорится в пояснительной записке к документу.

В случае ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, которое несёт ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, ему придётся платить компенсацию ресурсоснабжающей организации, предоставляющей коммунальные услуги. Он должен будет компенсировать расходы, фактически понесённые ею вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги. Происходить это будет только в том случае, если сама ресурсоснабжающая организация надлежащим образом исполняла обязанности по поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома.

В случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений ресурсоснабжающая организация производит изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством РФ. Но только в том случае, если нарушение непрерывности предоставления или качества коммунальных услуг произошли до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома.

Источник: pnp.ru

за некачественные услуги ЖКХ тариф услуги ЖКХ
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