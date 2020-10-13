13.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Депутаты Госдумы космонавты Самокутяев и Серова заразились COVID-19

10:52 13.10.2020 Фото: pixabay.com
1

Как сообщил 12 октября оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 13 592, до 1 312 310.

% name% title
Депутаты Госдумы космонавты Самокутяев и Серова заразились коронавирусом

Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев рассказал, что заразился коронавирусом, как и его коллега Елена Серова.
"Елена Серова болеет коронавирусом, я болею коронавирусом. Мы вместе в Госдуме сидим. Переносится (вирус - Прим. ред.) моментально", - сказал Самокутяев РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что часть депутатов стали добровольцами по испытанию российской вакцины.

Как сообщил 12 октября оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 13 592, до 1 312 310.

COVID-19 депутат коронавирус космонавт пандемия Александр Самокутяев Елена Серова
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас болели родные ковид?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Точный гороскоп на 2021 год быка каждому Знаку Зодиака
11:07 13-10-2020
Точный гороскоп на 2021 год быка каждому Знаку Зодиака
Молочные смеси приравнять к лекарствам, а искусственное питание давать только по назначению врача. Что ожидает молодых мам России
11:00 13-10-2020
Молочные смеси приравнять к лекарствам, а искусственное питание давать только по назначению врача. Что ожидает молодых мам России
Боли при месячных: 4 способа справиться со спазмами без лекарств
10:58 13-10-2020
Боли при месячных: 4 способа справиться со спазмами без лекарств
Депутаты Госдумы космонавты Самокутяев и Серова заразились COVID-19
10:52 13-10-2020
Депутаты Госдумы космонавты Самокутяев и Серова заразились COVID-19
Что можно делать и что нельзя в Новолуние 16 октября 2020 года
10:50 13-10-2020
Что можно делать и что нельзя в Новолуние 16 октября 2020 года
Пасха в 2021 году: Дата праздника и светлые традиции
10:46 13-10-2020
Пасха в 2021 году: Дата праздника и светлые традиции
БердскИ у кого же отключать горячую воду на 5 суток в Бердске?
10:46 13-10-2020
И у кого же отключать горячую воду на 5 суток в Бердске?
А если я физически не могу забеременеть: налог на бездетность противоречит обновленной в 2020 году Конституции
10:45 13-10-2020
А если я физически не могу забеременеть: налог на бездетность противоречит обновленной в 2020 году Конституции
Леонид Агутин номинирован на премию "Грэмми-2021"
10:44 13-10-2020
Леонид Агутин номинирован на премию
Что нельзя делать с обручальным кольцом после развода? Все важные традиции, связанные с кольцами
10:37 13-10-2020
Что нельзя делать с обручальным кольцом после развода? Все важные традиции, связанные с кольцами