Депутаты Госдумы космонавты Самокутяев и Серова заразились COVID-19

Как сообщил 12 октября оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 13 592, до 1 312 310.

Депутаты Госдумы космонавты Самокутяев и Серова заразились коронавирусом

Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев рассказал, что заразился коронавирусом, как и его коллега Елена Серова.

"Елена Серова болеет коронавирусом, я болею коронавирусом. Мы вместе в Госдуме сидим. Переносится (вирус - Прим. ред.) моментально", - сказал Самокутяев РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что часть депутатов стали добровольцами по испытанию российской вакцины.



Как сообщил 12 октября оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 13 592, до 1 312 310.