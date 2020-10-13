Мошенники на дороге: Самые популярные автоподставы в России

Запугивания инспектором ГИБДД, давление при помощи детей и резкие маневры — как мошенники разводят водителей на деньги рассказали полицейские и сами автомобилисты.
О мошеннических схемах и инструментах давления на доверчивых водителей рассказали в МВД России. В ход идут новые и проверенные методы с усовершенствованными вводными, чтобы запутать автомобилистов, быстро забрать деньги и уехать. О своих встречах с обманщиками рассказали сами водители, а в полиции поделились, кого удалось поймать.
Дети на обочине и на парковках
На фотографиях очевидцев видно, что мужчина дежурит на съезде, держа ребенка за руку, а рядом стоит старая «пятерка». «На Соколе на «Жигулях». Они же — напротив Путевого дворца у Динамо», — сообщил водитель. Несколько человек сразу узнали попрошаек, поскольку встречали их и в других районах.
«При въезде в туннель с Кутузовского на «трешку» стояли неделю назад, интересовали только дорогие машины», — поделился еще один автомобилист.
«Вижу их регулярно, когда съезжаю с Калужского шоссе на МКАД на запад. Они там стоят на развороте. Этот же мужик, этот же ребенок, автомобиль иногда меняется. Стоят обычно в темное время суток. Первый раз решила, что что-то случилось... Потом увидел еще раз и еще. Понял, что разводят кого-то. Я их наблюдал, один раз вызвал полицию, приехали они очень быстро. Мужик сел сразу в машину с ребенком и сказал, что ребенку приспичило в туалет, и поэтому он остановился. Сотрудники полиции все проверили и все поехали по своим делам», — поделился своим опытом один из водителей.
О встрече с похожим человеком, только уже с женой и ребенком, рассказали сразу несколько человек в соцсетях. «Разворот на уровне дома 44 по Ленинградскому проспекту. Когда видишь издалека сломавшуюся «пятерку» и женщину с ребенком на заднем сиденье, хочется остановиться и помочь. Но потом отмечаешь завешенный номерной знак, неестественность сцены, и понимаешь, что люди в помощи не нуждаются», — предупредили автомобилисты.
Тем не менее, схема срабатывает — чаще откликаются женщины. «Я попалась так. Только мужчина был с мальчиком лет пяти и без мамы. И я так распереживалась, подумала, а если вдруг я так с ребенком окажусь в подобной ситуации? Потом, когда эмоции прошли, а деньги уже были отданы, дошло», — пожаловалась жертва обмана.
Такие же схемы обманщики нередко разыгрывают и на закрытых паркингах — чаще всего для работы используют автомобили с госномерами других регионов.
Звонки в ГИБДД и спешащий начальник
Злоумышленники на иномарке догоняют приглянувшийся автомобиль и, проезжая мимо, бросают в кузов камень. Раздается удар, после чего пенсионеру за рулем дают сигнал остановиться и выйти из машины. Затем жертву быстро отвлекают: ведут срочно осматривать якобы задетую им иномарку. Тем временем сообщники обманщиков наждачной бумагой царапают кузов машины «виновника» и оставляют характерные отметки для такого ДТП, после чего водителя начинают убеждать покрыть ущерб на месте.
Дальнейшие сценарии могут отличаться. К примеру, до недавнего времени в Подмосковье работали автоподставщики, которые сажали за руль внедорожника Toyota 60-летнюю женщину.
Она разыгрывала роль спешащей на важную встречу руководительницы предприятия. После «ДТП» она якобы звонила в ГИБДД и просила объяснить, что делать дальше. После чего передавала трубку жертве. Лжеинспектор ГИБДД разъяснял потерпевшему ответственность за якобы совершенное правонарушение, угрожал лишением водительских прав и предлагал разобраться с «потерпевшей» на месте ДТП. Напуганный автомобилист соглашался, после чего женщина звонила своему страховому агенту, которого по телефону разыгрывал другой сообщник. Тот сообщал стоимость ремонта, и пенсионер отдавал на месте деньги, которые у него были при себе.
Запрещенный обгон и лишение прав
Еще один пример от полицейских. На этот раз с отработанной схемой ДТП с участием двух автомобилей: первым попроще и вторым — подороже. Мошенники на трассе выбирают жертву и берут ее в «клещи»: спереди едет простенькая легковушка, а сзади — иномарка представительного вида, например, BMW. Первый водитель начинают имитировать поломку своего автомобиля: включают «аварийку» и максимально снижает скорость на том участке дороги, где максимально долго запрещен обгон.
Следующая позади жертва не выдерживает и идет на обгон: в этот момент первый автоподставщик сзади резко ускоряется. Жертве приходится перестраиваться обратно, однако в это время к нему максимально близко подъезжают сообщники на иномарке сзади, и провоцируют столкновение.
Первый автомобиль уезжает, а аферисты на разбитой машине начинают объяснять автомобилистам, что те серьезно нарушили ДТП и точно останутся без прав. Чтобы спасти ситуацию, обманщики предлагают заплатить за ремонт на месте без вызова ГИБДД и оформления документов. Сумма ущерба может быть разной: например, в задержанные недавно в Московской области аферисты, работающие в связке Hyundai Solaris — BMW, требовали у потерпевших от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. В виде дополнительной аргументации с собой они возили бейсбольные биты и охолощенные пистолеты.
Сбитый полицейский и кусок мыла
«Мыльные» прием срабатывают как фейковыми столкновениями, так и с якобы сбитыми пешеходами. На западе Москвы злоумышленники попались на том, что бросали в проезжающие на переходах автомобили куски мыла, имитируя удар. Автомобилисты ничего не замечали и проезжали мимо. Тогда их догоняли якобы случайные очевидцы и кричали, что те сбили человека на «зебре». Вернувшись обратно жертву действительно встречал лежащий на переходе человек, а «очевидцы» из его группы поддержки в голос указывали на виновника.
Пешеход тем временем представлялся сотрудником правоохранительных органов, махал «корочкой» и требовал выплатить ему компенсацию за причинение вреда здоровью, а также возместить стоимость разбитых часов — около 2 млн рублей. Один из водителей в итоге отдал автоподставщикам 200 тыс. рублей. Как рассказали в МВД России, автоподставщиков нашли. Помогла запись с видеорегистратора одного из потерпевших — устройства работали как по ходу движения, так и в обратном направлении. В машинах у поставщиков обнаружили подложные госномера, наждачную бумагу для порчи поверхностей у автомобилей, а также мыло и конфеты для имитации удара.
Что делать в такой ситуации
Подобные автоподставы подпадают под ст. 159 УК «Мошенничество». Если у автомобилистов создается впечатление, что на них оказывают давление мошенники, не стоит идти на контакт. Опрошенные Autonews.ru юристы и правозащитники советуют не слушать их аргументов, закрыться в машине, вызвать ГИБДД и обязательно сообщить об этом возможным мошенникам. Не исключено, что они решат скрыться с места ДТП – поэтому стоит запомнить номер автомобиля, марку и при возможности снять все происходящее на видео. Автоподставщики стараются избегать машины, в которых есть видеорегистраторы.
Источник: autonews.ru