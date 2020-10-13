Мошенники на дороге: Самые популярные автоподставы в России

В ход идут новые и проверенные методы с усовершенствованными вводными, чтобы запутать автомобилистов, быстро забрать деньги и уехать. О своих встречах с обманщиками рассказали сами водители, а в полиции поделились, кого удалось поймать.

Автоподставы на дорогах: 4 новых схемы мошенников в России

Запугивания инспектором ГИБДД, давление при помощи детей и резкие маневры — как мошенники разводят водителей на деньги рассказали полицейские и сами автомобилисты.

О мошеннических схемах и инструментах давления на доверчивых водителей рассказали в МВД России. В ход идут новые и проверенные методы с усовершенствованными вводными, чтобы запутать автомобилистов, быстро забрать деньги и уехать. О своих встречах с обманщиками рассказали сами водители, а в полиции поделились, кого удалось поймать.

Дети на обочине и на парковках



Чтобы разжалобить автомобилистов, мошенники все чаще начали вплетать в свои схемы маленьких детей. О работающих на обочине мужчине с девочкой, которые просили деньги на бензин в разных районах Москвы рассказали в соцсетях сами автомобилисты: они заметили такую пару в районе Сокол.

На фотографиях очевидцев видно, что мужчина дежурит на съезде, держа ребенка за руку, а рядом стоит старая «пятерка». «На Соколе на «Жигулях». Они же — напротив Путевого дворца у Динамо», — сообщил водитель. Несколько человек сразу узнали попрошаек, поскольку встречали их и в других районах.

«При въезде в туннель с Кутузовского на «трешку» стояли неделю назад, интересовали только дорогие машины», — поделился еще один автомобилист.

«Вижу их регулярно, когда съезжаю с Калужского шоссе на МКАД на запад. Они там стоят на развороте. Этот же мужик, этот же ребенок, автомобиль иногда меняется. Стоят обычно в темное время суток. Первый раз решила, что что-то случилось... Потом увидел еще раз и еще. Понял, что разводят кого-то. Я их наблюдал, один раз вызвал полицию, приехали они очень быстро. Мужик сел сразу в машину с ребенком и сказал, что ребенку приспичило в туалет, и поэтому он остановился. Сотрудники полиции все проверили и все поехали по своим делам», — поделился своим опытом один из водителей.

О встрече с похожим человеком, только уже с женой и ребенком, рассказали сразу несколько человек в соцсетях. «Разворот на уровне дома 44 по Ленинградскому проспекту. Когда видишь издалека сломавшуюся «пятерку» и женщину с ребенком на заднем сиденье, хочется остановиться и помочь. Но потом отмечаешь завешенный номерной знак, неестественность сцены, и понимаешь, что люди в помощи не нуждаются», — предупредили автомобилисты.

Тем не менее, схема срабатывает — чаще откликаются женщины. «Я попалась так. Только мужчина был с мальчиком лет пяти и без мамы. И я так распереживалась, подумала, а если вдруг я так с ребенком окажусь в подобной ситуации? Потом, когда эмоции прошли, а деньги уже были отданы, дошло», — пожаловалась жертва обмана.

Такие же схемы обманщики нередко разыгрывают и на закрытых паркингах — чаще всего для работы используют автомобили с госномерами других регионов.

Звонки в ГИБДД и спешащий начальник



Практически беспроигрышную схему придумали мошенники для работы на участках дорог, где нет дорожных камер. Начало у большинства одинаковое. Чтобы впечатлить будущую жертву злоумышленники сами обычно садятся в дорогие автомобили известных марок, ремонт которых стоит достаточно дорого. У них, как правило, заранее повреждена какая-либо деталь — разбито или оторвано боковое зеркало. Далее выбирается цель, на которую проще оказать моральное давление. Чаще всего, это пожилые люди, после чего начинается спектакль.

Злоумышленники на иномарке догоняют приглянувшийся автомобиль и, проезжая мимо, бросают в кузов камень. Раздается удар, после чего пенсионеру за рулем дают сигнал остановиться и выйти из машины. Затем жертву быстро отвлекают: ведут срочно осматривать якобы задетую им иномарку. Тем временем сообщники обманщиков наждачной бумагой царапают кузов машины «виновника» и оставляют характерные отметки для такого ДТП, после чего водителя начинают убеждать покрыть ущерб на месте.

Дальнейшие сценарии могут отличаться. К примеру, до недавнего времени в Подмосковье работали автоподставщики, которые сажали за руль внедорожника Toyota 60-летнюю женщину.

Она разыгрывала роль спешащей на важную встречу руководительницы предприятия. После «ДТП» она якобы звонила в ГИБДД и просила объяснить, что делать дальше. После чего передавала трубку жертве. Лжеинспектор ГИБДД разъяснял потерпевшему ответственность за якобы совершенное правонарушение, угрожал лишением водительских прав и предлагал разобраться с «потерпевшей» на месте ДТП. Напуганный автомобилист соглашался, после чего женщина звонила своему страховому агенту, которого по телефону разыгрывал другой сообщник. Тот сообщал стоимость ремонта, и пенсионер отдавал на месте деньги, которые у него были при себе.

Запрещенный обгон и лишение прав

Еще один пример от полицейских. На этот раз с отработанной схемой ДТП с участием двух автомобилей: первым попроще и вторым — подороже. Мошенники на трассе выбирают жертву и берут ее в «клещи»: спереди едет простенькая легковушка, а сзади — иномарка представительного вида, например, BMW. Первый водитель начинают имитировать поломку своего автомобиля: включают «аварийку» и максимально снижает скорость на том участке дороги, где максимально долго запрещен обгон.

Следующая позади жертва не выдерживает и идет на обгон: в этот момент первый автоподставщик сзади резко ускоряется. Жертве приходится перестраиваться обратно, однако в это время к нему максимально близко подъезжают сообщники на иномарке сзади, и провоцируют столкновение.

Первый автомобиль уезжает, а аферисты на разбитой машине начинают объяснять автомобилистам, что те серьезно нарушили ДТП и точно останутся без прав. Чтобы спасти ситуацию, обманщики предлагают заплатить за ремонт на месте без вызова ГИБДД и оформления документов. Сумма ущерба может быть разной: например, в задержанные недавно в Московской области аферисты, работающие в связке Hyundai Solaris — BMW, требовали у потерпевших от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. В виде дополнительной аргументации с собой они возили бейсбольные биты и охолощенные пистолеты.

Сбитый полицейский и кусок мыла

«Мыльные» прием срабатывают как фейковыми столкновениями, так и с якобы сбитыми пешеходами. На западе Москвы злоумышленники попались на том, что бросали в проезжающие на переходах автомобили куски мыла, имитируя удар. Автомобилисты ничего не замечали и проезжали мимо. Тогда их догоняли якобы случайные очевидцы и кричали, что те сбили человека на «зебре». Вернувшись обратно жертву действительно встречал лежащий на переходе человек, а «очевидцы» из его группы поддержки в голос указывали на виновника.

Пешеход тем временем представлялся сотрудником правоохранительных органов, махал «корочкой» и требовал выплатить ему компенсацию за причинение вреда здоровью, а также возместить стоимость разбитых часов — около 2 млн рублей. Один из водителей в итоге отдал автоподставщикам 200 тыс. рублей. Как рассказали в МВД России, автоподставщиков нашли. Помогла запись с видеорегистратора одного из потерпевших — устройства работали как по ходу движения, так и в обратном направлении. В машинах у поставщиков обнаружили подложные госномера, наждачную бумагу для порчи поверхностей у автомобилей, а также мыло и конфеты для имитации удара.

Что делать в такой ситуации

Подобные автоподставы подпадают под ст. 159 УК «Мошенничество». Если у автомобилистов создается впечатление, что на них оказывают давление мошенники, не стоит идти на контакт. Опрошенные Autonews.ru юристы и правозащитники советуют не слушать их аргументов, закрыться в машине, вызвать ГИБДД и обязательно сообщить об этом возможным мошенникам. Не исключено, что они решат скрыться с места ДТП – поэтому стоит запомнить номер автомобиля, марку и при возможности снять все происходящее на видео. Автоподставщики стараются избегать машины, в которых есть видеорегистраторы.

Источник: autonews.ru