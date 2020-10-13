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Заброшка кирзавода БРЗ превратится в химическое производство по переработке мусора в Бердске? Власть не знает. Смотрите видео

13:51 13.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Скриншот с видео
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Компания, начавшая земляные работы на пустыре у речки Гуменки, шифруется. Жители Южного микрорайона уже волнуются, связывая новое предприятие с будущей мусорной свалкой за кладбищем. Вице-мэр обещал проверить, кому принадлежит земля.

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Заброшенный кирзавод находится на полях между бердским кладбищем и Юным микрорайоном ближе к речке Гуменке
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Заброшка кирзавода БРЗ превратится в химическое производство по переработке мусора в Бердске? Власть не знает. Смотрите видеоНашли ли стройку нового мусорного полигона ТКО около кладбища чиновники Бердска? Смотрите фотоЕщё 150 новостей

Старый кирпичный завод Бердского радиозавода решили реанимировать. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, на месте разрушенного предприятия собираются возвести новое. Предполагают, что на пустыре в районе бердского кладбища построят либо мусороперератывающее, либо иное производство, связанное с применением химических веществ.

Заброшенный кирзавод находится на полях между бердским кладбищем и Юным микрорайоном ближе к речке Гуменке (поворот направо перед погостом по щебеночной дороге). И «южане» уже насторожились.

По данным источника «Курьер. Среда. Бердск», строители не афишируют свою принадлежность, заказывая технику, не называют фирму и платят наличкой. Скрывают и то, что в итоге хотят построить вместо разрушенных зданий бывшего кирпичного завода БРЗ на окраине Бердска. Отвечают, что, мол, возводят склады. Хотя город начали будоражить слухи о строительстве какого-то химического производства на основе мусора со свалки. Но официально подтвердить эту информацию пока не удалось.

Не исключено, что будущее строительство так или иначе связано с сооружением мусорной свалки на границе с Бердском на территории Искитимского района. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после массовых и активных протестов строительство полигона ТКО приостановили. Хотя летом 2020 года компания «Полигон» провела туда дорогу и электричество, поставила сторожки и пригнала технику. Теперь каждую неделю бердские чиновники выезжают на место несостоявшейся пока свалки и отчитываются перед народом: никаких движений на спорном месте не существует.

О мусороперерабатывающем заводе в Бердске говорят уже лет 20. В недрах власти даже рассматривали некие проекты предприятий по переработке мусора. Свои подсчеты делало и муниципальное «Спецавтохозяйство», содержащее бердскую мусорную свалку, — оказалось очень дорого и не выгодно перерабатывать бытовые отходы. С прошлого века дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Хотя, может, уже сдвинулось? Только под завесой тайны и под грифом «совершенно секретно»?

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявил, что не в курсе о возможном использовании заброшенного здания кирзавода. Но предположил, что участок имеет конкретного собственника, который начал его осваивать.

- Впервые слышу, ничего про это не знаю. У меня нет такой информации, что кто-то что-то строит, готовит документы. Сейчас пошлю кого-нибудь, пусть посмотрят, выяснят, кто собственник, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 13 октября Захаров, отметив, что если на участок зашла строительная техника, значит, наверняка он имеет своего хозяина.

Напомним, что Бердский радиозавод был до конца 1990-х годов крупнейшим градообразующим предприятием. Он не только выпускал радиолы, проигрыватели, магнитофоны и другую радиоаппаратуру. В период с 1985 по 1989 года на ПО «Вега» работало более 15 тыс. человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Большая часть жилья и соцкультбыта в Бердске в те годы были построены БРЗ. Он имел свой кирпичный завод, который снабжал все стройплощадки своим кирпичом. Заводу принадлежали 8 детских садов, 3 школы, пионерский лагерь им. Дубинина, санаторий-профилакторий «Лесная сказка», терапевтический корпус на ул. Попова, на каждой из заводских площадок была своя МСЧ.

Подробности — в ближайшее время.

заброшка кирпичный завод кладбище переработка мусора свалки химпроизводство
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От редакции

Бердчане дадут построить химпроизводство?

Ананимус, 13 октября 2020 14:17
Да будет там мусоропереробатываюший завод. Имфа 100 процентная уже идут демонтажные работы. А власть нам луну кружит мол незнают сами землю продали а сейчас отнекиваются типо мы не в курсе.вот так и живем и еще за них голосуем... Фу нафиг)

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