Заброшка кирзавода БРЗ превратится в химическое производство по переработке мусора в Бердске? Власть не знает. Смотрите видео

Компания, начавшая земляные работы на пустыре у речки Гуменки, шифруется. Жители Южного микрорайона уже волнуются, связывая новое предприятие с будущей мусорной свалкой за кладбищем. Вице-мэр обещал проверить, кому принадлежит земля.

Заброшенный кирзавод находится на полях между бердским кладбищем и Юным микрорайоном ближе к речке Гуменке

Старый кирпичный завод Бердского радиозавода решили реанимировать. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, на месте разрушенного предприятия собираются возвести новое. Предполагают, что на пустыре в районе бердского кладбища построят либо мусороперератывающее, либо иное производство, связанное с применением химических веществ.

Заброшенный кирзавод находится на полях между бердским кладбищем и Юным микрорайоном ближе к речке Гуменке (поворот направо перед погостом по щебеночной дороге). И «южане» уже насторожились.

По данным источника «Курьер. Среда. Бердск», строители не афишируют свою принадлежность, заказывая технику, не называют фирму и платят наличкой. Скрывают и то, что в итоге хотят построить вместо разрушенных зданий бывшего кирпичного завода БРЗ на окраине Бердска. Отвечают, что, мол, возводят склады. Хотя город начали будоражить слухи о строительстве какого-то химического производства на основе мусора со свалки. Но официально подтвердить эту информацию пока не удалось.

Не исключено, что будущее строительство так или иначе связано с сооружением мусорной свалки на границе с Бердском на территории Искитимского района. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после массовых и активных протестов строительство полигона ТКО приостановили. Хотя летом 2020 года компания «Полигон» провела туда дорогу и электричество, поставила сторожки и пригнала технику. Теперь каждую неделю бердские чиновники выезжают на место несостоявшейся пока свалки и отчитываются перед народом: никаких движений на спорном месте не существует.

О мусороперерабатывающем заводе в Бердске говорят уже лет 20. В недрах власти даже рассматривали некие проекты предприятий по переработке мусора. Свои подсчеты делало и муниципальное «Спецавтохозяйство», содержащее бердскую мусорную свалку, — оказалось очень дорого и не выгодно перерабатывать бытовые отходы. С прошлого века дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Хотя, может, уже сдвинулось? Только под завесой тайны и под грифом «совершенно секретно»?

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявил, что не в курсе о возможном использовании заброшенного здания кирзавода. Но предположил, что участок имеет конкретного собственника, который начал его осваивать.

- Впервые слышу, ничего про это не знаю. У меня нет такой информации, что кто-то что-то строит, готовит документы. Сейчас пошлю кого-нибудь, пусть посмотрят, выяснят, кто собственник, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 13 октября Захаров, отметив, что если на участок зашла строительная техника, значит, наверняка он имеет своего хозяина.

Напомним, что Бердский радиозавод был до конца 1990-х годов крупнейшим градообразующим предприятием. Он не только выпускал радиолы, проигрыватели, магнитофоны и другую радиоаппаратуру. В период с 1985 по 1989 года на ПО «Вега» работало более 15 тыс. человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Большая часть жилья и соцкультбыта в Бердске в те годы были построены БРЗ. Он имел свой кирпичный завод, который снабжал все стройплощадки своим кирпичом. Заводу принадлежали 8 детских садов, 3 школы, пионерский лагерь им. Дубинина, санаторий-профилакторий «Лесная сказка», терапевтический корпус на ул. Попова, на каждой из заводских площадок была своя МСЧ.

Подробности — в ближайшее время.