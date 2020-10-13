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Из реанимации выписали девочку, которую мать держала в шкафу полгода

11:50 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее полугодовалого ребенка поместили в реанимацию — вес девочки составлял три килограмма 100 граммов.

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Запертую на полгода в шкафу российскую девочку выписали из реанимации

Ребенка перевели в обычную палату одной из больниц Екатеринбурга. По словам Кузнецовой, в настоящее время девочке необходимо набрать вес и окончательно поправиться. «Предстоит решить еще много вопросов — в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки. Но сейчас рядом доктора, забота, помощь», — подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что в ближайшее время пациентку навестит региональный уполномоченный по правам ребенка.

- Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату. Сейчас самое главное – поправляться, набирать вес! В ближайшее время мой коллега, региональный уполномоченный по правам ребёнка, навестит малышку. Предстоит решить еще много вопросов - в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки. Но сейчас рядом доктора, забота, помощь. Поправляйся, малышка,- написала в Facebook уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Ранее полугодовалого ребенка поместили в реанимацию — вес девочки составлял три килограмма 100 граммов. Она имеет дистрофию третьей степени на фоне длительного голодания. Позднее стало известно, что в целом медики оценивают состояние ребенка как стабильное. Девочка ест, пьет и играет.

37-летняя жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Они рассказали, что женщина работает и следит за двумя другими детьми.

истощение покушение на убийство шкаф
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