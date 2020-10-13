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Фото истории из жизни Бердска:  Огонь - асфальт уложили на прошлой неделе. В лужи, под дождем, в холод

11:38 13.10.2020
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Не. Я понимаю, что в серии кто-то сэкономил на стоимости, согласившись делать не в сезон. Но кто будет платить за переделку? Тот кто подписал на работы сейчас или кто колесо пробил?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Юрик:
Огонь - асфальт уложили на прошлой неделе. В лужи, под дождем, в холод. Всё как технология описывает, как в учебниках учат - именно так и клали. На березовой заснял(размыто правда, но видно суть). На Первомайской асфальт свежеположенный провалился возле ворот к охотничьему магазину. Люди уже резину меняют пробитую. Как целиком не провалилась машина - не понятно. Не. Я понимаю, что в серии кто-то сэкономил на стоимости, согласившись делать не в сезон. Но кто будет платить за переделку? Тот кто подписал на работы сейчас или кто колесо пробил?

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На Первомайской асфальт свежеположенный провалился возле ворот к охотничьему магазину
асфальт ул.первомайская
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От редакции

Забыли про дырку?

Аффтор, 13 октября 2020 11:52
"понимаю, что в серии" - мэрии видимо. Т9 - он такой

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