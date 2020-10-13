Сталкерингом и компьютерными играми увлекался 18-летний убийца Даниил Монахов

А так же огнестрельным оружием: его тактико-техническими характеристиками, конструктивными особенностями и историей.

Сталкеринг - экстремальный индустриальный туризм

По данным источника, он увлекался компьютерными играми и оружием.

Подозреваемый в расстреле людей в Нижегородской области увлекался компьютерными играми, огнестрельным оружием и сталкерингом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительное расследование показало, что [Даниил] Монахов увлекался огнестрельным оружием: его тактико-техническими характеристиками, конструктивными особенностями и историей. Также он увлекался компьютерными играми. Кроме этого, в числе его хобби сталкеринг - экстремальный индустриальный туризм. Он состоял в социальных сетях", - сказал собеседник агентства.

Источник: ТАСС