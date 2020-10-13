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Авто / Общество

Где купить самое дешевое дизельное топливо, рассказали аналитики

13:53 13.10.2020 Фото: pxhere
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Аналитики сравнили цены на дизельное топливо в разных регионах России, соотнесли их со средними зарплатами и назвали субъекты Российской Федерации, где жители могут купить больше всего дизельного топлива.

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В среднем же по России жители могут купить 889 литров дизеля

Жители труднодоступных регионов России, как правило, могут приобрести большее количество дизельного топлива, чем жители других регионов России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Расчет осуществлялся по объему топлива, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов. Отмечается, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности дизельного топлива для населения, так как разброс в зарплатах также существенно отличается в разных субъектах Федерации.

Так, больше всего позволить дизеля могут себе жители ЯНАО – 1 875 литров в месяц. Второе и третье место достались Москве и Чукотскому АО, их жители могут приобрести 1 760 и 1 689 литров топлива на среднюю зарплату. При этом на Чукотке цена за один литр дизеля выше московской на 10,35 рубля.

Меньше всего топлива можно приобрести в Ивановской области (527 литров), Карачаево-Черкесии (528), Алтайском крае (540), Дагестане (541) и Ингушетии (548).

В среднем же по России жители могут купить 889 литров дизеля.

Источник: radiosputnik

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