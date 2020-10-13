Угрожают рабочим 2 козловых крана на металлобазе в Новосибирске. Суд закрыл ее на 55 суток

В случае самовольного возобновления деятельности организации грозит наказание в виде крупного штрафа.

В Новосибирске на 55 суток приостановлена деятельность производственной площадки

Судебные приставы на 55 суток остановили деятельность производственной площадки металлобазы в Ленинском районе г.Новосибирска. На территории предприятия при работе трех козловых кранов создается угроза причинения вреда жизни и здоровью людей.

Нарушения требований безопасности были выявлены в ходе проверки организации надзорным органом. Суд рассмотрев материалы дела, принял решение о приостановлении эксплуатации кранов, после чего документы поступили на исполнение к судебным приставам.

В ходе исполнительных действий судебным приставом-исполнителем осуществлен выезд на объект, где представителю компании вручено требование о приостановлении деятельности, а техника опечатана.

Судебными приставами будут проводиться периодические проверки предприятия. В случае самовольного возобновления деятельности организации грозит наказание в виде крупного штрафа.

Источник: УФССП России по Новосибирской области