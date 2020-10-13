Изнасиловать при приеме на работу 30-летнюю женщину пытался маньяк "работодатель"

Воспользовавшись тем, что они находятся наедине, мужчина применил в отношении женщины физическую силу, а также намеревался совершить насильственные действия сексуального характера.

Мужчина применил в отношении женщины физическую силу, а также намеревался совершить насильственные действия сексуального характера

Рецидивист предложил женщине встретиться под предлогом трудоустройства, а после намеревался совершить в отношении неё противоправные деяния.

В июле текущего года в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение по телефону от оператора «02» о том, что в отношении местной жительницы предпринята попытка насильственных действий в вагоне пассажирского поезда в Западном парке.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские незамедлительно задержали предполагаемого преступника. Им оказался 45-летний житель поселка Коченево, имеющий судимости за ранее совершенные преступления против половой неприкосновенности.

Установлено, что накануне потерпевшая познакомилась посредством сети Интернет с мужчиной, который пообещал трудоустроить её в одной из транспортных компаний региона. Со слов потерпевшей, фигурант предложил ей встретиться рядом с железнодорожным вокзалом Новосибирск-Главный, чтобы обсудить предстоящие рабочие моменты. Подозреваемый решил отметить их встречу совместным распитием алкогольных напитков, а после направиться на прогулку в Западный парк отстоя поездов. Воспользовавшись тем, что они находятся наедине, мужчина применил в отношении женщины физическую силу, а также намеревался совершить насильственные действия сексуального характера. 30-летней местной жительнице удалось дать отпор злоумышленнику, вызвать полицию и спрятаться до приезда правоохранительных органов.

На основании материалов, собранных сотрудниками транспортной полиции, Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (Изнасилование). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для принятия решения и вынесения приговора.

Источник: УТ МВД России по СФО