13.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Изнасиловать при приеме на работу 30-летнюю женщину пытался маньяк "работодатель"

13:15 13.10.2020 Фото: pixabay.com
1 1

Воспользовавшись тем, что они находятся наедине, мужчина применил в отношении женщины физическую силу, а также намеревался совершить насильственные действия сексуального характера.

% name% title
Мужчина применил в отношении женщины физическую силу, а также намеревался совершить насильственные действия сексуального характера

Рецидивист предложил женщине встретиться под предлогом трудоустройства, а после намеревался совершить в отношении неё противоправные деяния.

В июле текущего года в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение по телефону от оператора «02» о том, что в отношении местной жительницы предпринята попытка насильственных действий в вагоне пассажирского поезда в Западном парке.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские незамедлительно задержали предполагаемого преступника. Им оказался 45-летний житель поселка Коченево, имеющий судимости за ранее совершенные преступления против половой неприкосновенности.

Установлено, что накануне потерпевшая познакомилась посредством сети Интернет с мужчиной, который пообещал трудоустроить её в одной из транспортных компаний региона. Со слов потерпевшей, фигурант предложил ей встретиться рядом с железнодорожным вокзалом Новосибирск-Главный, чтобы обсудить предстоящие рабочие моменты. Подозреваемый решил отметить их встречу совместным распитием алкогольных напитков, а после направиться на прогулку в Западный парк отстоя поездов. Воспользовавшись тем, что они находятся наедине, мужчина применил в отношении женщины физическую силу, а также намеревался совершить насильственные действия сексуального характера. 30-летней местной жительнице удалось дать отпор злоумышленнику, вызвать полицию и спрятаться до приезда правоохранительных органов.

На основании материалов, собранных сотрудниками транспортной полиции, Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (Изнасилование). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для принятия решения и вынесения приговора.

Источник: УТ МВД России по СФО

изнасилование насильник приговор
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как девушке удалось вырваться?

Аноним, 13 октября 2020 13:54
Скорее всего насильник выпил лишка.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Банду террористов ликвидировали в ходе перестрелки в Грозном
15:00 13-10-2020
Банду террористов ликвидировали в ходе перестрелки в Грозном
Свадьба на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября - что в ней особенного? Ответил священник
15:00 13-10-2020
Свадьба на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября - что в ней особенного? Ответил священник
БердскЖалуется на квест «угоди всем» в день рождения "Пингвин" из Бердска
15:00 13-10-2020
Жалуется на квест «угоди всем» в день рождения
Угрожают рабочим 2 козловых крана на металлобазе в Новосибирске. Суд закрыл ее на 55 суток
14:45 13-10-2020
Угрожают рабочим 2 козловых крана на металлобазе в Новосибирске. Суд закрыл ее на 55 суток
БердскСообщи, где торгуют смертью в Бердске
14:40 13-10-2020
Сообщи, где торгуют смертью в Бердске
Розыск: Задавил 60-летнего мужчину-пешехода водитель на неустановленном автомобиле возле дома на Ермака 26 в Ордынском районе
14:39 13-10-2020
Розыск: Задавил 60-летнего мужчину-пешехода водитель на неустановленном автомобиле возле дома на Ермака 26 в Ордынском районе
Бердск«Приснилось дерьмо — к деньгам»: почему люди верят в вещи сны
14:30 13-10-2020
«Приснилось дерьмо — к деньгам»: почему люди верят в вещи сны
Разбился на смерть 37-летний мужчина упав с вышки сотовой связи
14:27 13-10-2020
Разбился на смерть 37-летний мужчина упав с вышки сотовой связи
Россия не заинтересована в расследовании отравления Навального, заявил Маас
14:16 13-10-2020
Россия не заинтересована в расследовании отравления Навального, заявил Маас
Зачем нужен расчет потребительской корзины и почему от него хотят отказаться, ответили эксперты
14:15 13-10-2020
Зачем нужен расчет потребительской корзины и почему от него хотят отказаться, ответили эксперты