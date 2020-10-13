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+114 новых зараженных COVID-19 за 24 часа на 13 октября в Новосибирской области

12:45 13.10.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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Под медицинским наблюдением находятся 2 486 жителей региона, 47 973 человека сняты с меднаблюдения.

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Еще 114 случаев коронавирусной инфекции выявили в Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным оперативного штаба на утро 13 октября в регионе выявлено 14 319 случаев COVID-19 (+114 за минувшие сутки), в том числе у 891 ребенка. 12 603 пациента выздоровели (+95 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчина, ему был 31 год, две женщины в возрасте 67 лет, а также женщины в возрасте 74 года и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 501 человек.

В отделениях реанимации находятся 119 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.

Госпитализированы 44 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 849.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 879 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 589 794 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 486 жителей региона, 47 973 человека сняты с меднаблюдения.

COVID-19 коронавирус пандемия
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