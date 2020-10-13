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Короткие СМС поздравления на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года

19:34 13.10.2020 Фото: omolitvah.ru
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Короткие пожелания также способны подарить прекрасные эмоции, добрые и светлые.

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Если лично вы не можете поздравить близкого человека, можно отправить СМС с Покровом Пресвятой Богородицы

Осень богата на праздники. Самым светлым до сих пор считается Покров Богоматери. Отмечается верующими он 14 октября. Добрые пожелания звучат вокруг. Но если лично вы не можете поздравить близкого человека, можно отправить СМС с Покровом Пресвятой Богородицы.

Желаю, чтобы Богоматерь
Тебя всю жизнь оберегала,

Чтоб не давала унывать
И от проблем всех укрывала.

С Покровом всех сегодня поздравляю,
Желаю благодати и добра.
Здоровья, мира и любви желаю,
В делах удачи, а в сердцах тепла.

Желаем Вам на Покрова,
Побольше счастья и добра,

Благословения Марии,
Пусть берегут Вас все Святые!

Покров Пресвятой Богородицы —
Праздник веры, души.
Иней лег на околице,
Зим холода пришли.

Вас с Покровом поздравляю
И желаю вам сейчас,

Чтобы наша Матерь Божья
От всех бед хранила вас!

В Покров Пресвятой Богородицы
Пусть дом Ваш любовью наполнится,
Пусть крепкая будет семья,
Пусть рады Вам будут друзья.

Желаю добра, что так нужно,
Что греет нас в зимнюю стужу.

С радостью в сердце живите
И благость души сохраните.

С Покровом Богородицы поздравлю
И пару пожеланий я добавлю:
Любви, надежды, счастья, мира, веры,
Семьи благополучной и карьеры!

Пора наступает сонная,
Время снежных ковров,

Радость в душе — бездонная,
День Девы Святой, Покров!

Пусть вера будет искренне права
В прекрасный праздник света Покрова!
Чтоб было счастья в жизни полный дом
И сердце верой полнилось притом!

Желаю, чтобы все молитвы
До Богоматери дошли.

Чтоб вы красиво и с улыбкой
По жизненной дороге шли.
И чтоб тяжелые болезни
Вас не касались никогда.
А счастье, благостная вера
Сопутствовали вам всегда!

Мы празднуем Покров Пресвятой Богородицы, а, значит, самое время поздравлять с окончательным вступлением холода в свои права и приближением зимы. В народе не зря говорят, что сегодня до обеда еще осень, а потом наступает зима. Пусть же эта зима пройдет у нас всех хорошо.

Даже небольшие СМС поздравления с Покровом Пресвятой Божьей Матери приятны для получателя. Короткие пожелания также способны подарить прекрасные эмоции, добрые и светлые.

В Покров Богородицы Святой
Пусть счастье будет с тобой!
Радость, мир, здоровье
И благодать с любовью!

Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простёрла руки для чудес.

Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.

Сегодня Покров день,
Отбросьте Вы сон и лень!
Друг друга, люди, поздравляйте
И только здравия желайте!

На Богородицы Покров
Хочу вам пожелать,
Чтоб в ситуации любой
Не стали унывать.
Чтоб каждый день был радостным,
Работа хороша.
Не знала плоть усталости,
А горести душа!

Желаю каждому сегодня
Быть под Покровом Пресвятым,
Чтоб Богородица спасала,
И чтоб на все хватало сил.

Судьба у вас пусть доброй будет
И в трудный час не позабудет.
Пусть берегут вас небеса
Сегодня, завтра и всегда!

Богородица пусть защищает,
Пусть от бед и несчастий спасает,
Пусть Заступницей будет пред Богом,
Чтоб твоя была лёгкой дорога.

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю всегда быть под покровом доброй надежды и благополучия. Пусть будут сказки в твоей жизни и настоящие чудеса, пусть каждый день приносит мир, довольство, радость, надежду и благодать.

На Богородицы Покров
Хочу сказать вам теплых слов:
Будьте счастливы всегда,

Не болейте никогда,
В жизни ничего не бойтесь
И душою успокойтесь!

Поздравление с Покровом

Необычные и красивые поздравления на Покров День уже сейчас можно найти на нашем сайте. Они отлично помогут вам быть рядом с близкими даже на расстоянии. Поэтому пожелания в SMS остаются самыми популярными среди поздравлений.

На Покров не грусти никогда,
Пусть отстанет любая беда,
Пусть друзья будут рядом с тобой,

В жизни будут мир и покой.

Желаем вам на Покрова
Побольше счастья и добра,
Благословения Марии.
Пусть берегут вас все Святые!

Всем на Покрова желаем
Счастья ночью, счастья днем,
С праздником вас поздравляем,

Помните всегда о нем!

На Покров святой
Желаю быть собой.
Не лгать, не притворяться,
А человеком оставаться!

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю всегда быть под покровом доброй надежды и благополучия. Пусть будут сказки в твоей жизни и настоящие чудеса, пусть каждый день приносит мир, довольство, радость, надежду и благодать.

С Покровом Вас поздравляю
Благодать пусть снизойдет!

От всей души я пожелаю –
Пусть вам крупно повезет!

Богоматерь Святая, прошу помоги!
Лучшего человека от бед сбереги,
Озаряй его доброй улыбкой своей,
Пусть на праведном сердце станет теплей!

Желаю вам в Покров Пресвятой Богородицы только светлых начинаний, крепкой дружбы, процветающего семейного счастья и здоровья всем вашим родным. Улыбок вам желаю и неисчерпаемой энергии, множество приятных и лучезарных дней в полной идиллии и понимании.

Источник: omolitvah.ru

поздравления Покров Пресвятой Богородицы праздник смс
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