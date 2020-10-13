Отменил локдаун из-за COVID-19 Кремль

Несмотря на рост числа зараженных в РФ, система продолжает работать. Просто россиянам необходимо принимать более эффективные меры для минимизации угрозы инфицирования.

Песков сделал заявление

Песков рассказал о запасе прочности России в ситуации с COVID-19. В Кремле считают, что в настоящее время у России появился «больший запас прочности» по коронавирусу.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в стране выстроена целая система по борьбе с коронавирусом. Она появилась еще весной, когда мир впервые встретился с коронавирусом. В настоящее время эта система уже усовершенствована: разработано лучшее лечение инфекции.

- Продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам», — цитируют Пескова корреспонденты.

Пресс-секретарь отметил, что несмотря на рост числа зараженных в РФ, система продолжает работать. Просто россиянам необходимо принимать более эффективные меры для минимизации угрозы инфицирования.