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Отменил локдаун из-за COVID-19 Кремль

13:21 13.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Несмотря на рост числа зараженных в РФ, система продолжает работать. Просто россиянам необходимо принимать более эффективные меры для минимизации угрозы инфицирования.

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Песков сделал заявление
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В двух герметичных пакетах и закрытом гробу хоронят погибших от коронавируса в Бердске. Попрощаться позовут не всехОтменил локдаун из-за COVID-19 КремльЕщё 88 новостей

Песков рассказал о запасе прочности России в ситуации с COVID-19. В Кремле считают, что в настоящее время у России появился «больший запас прочности» по коронавирусу.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в стране выстроена целая система по борьбе с коронавирусом. Она появилась еще весной, когда мир впервые встретился с коронавирусом. В настоящее время эта система уже усовершенствована: разработано лучшее лечение инфекции.

- Продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам», — цитируют Пескова корреспонденты.

Пресс-секретарь отметил, что несмотря на рост числа зараженных в РФ, система продолжает работать. Просто россиянам необходимо принимать более эффективные меры для минимизации угрозы инфицирования.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19
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