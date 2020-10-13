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«Приснилось дерьмо — к деньгам»: почему люди верят в вещи сны

14:30 13.10.2020, Яна Паукштис Фото: pixabay.com
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Жители Бердска в соцсетях обсуждают, сколько есть правды в том, что увидел ночью.

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Люди верят в сны и приметы

Мы все по-разному относимся к приметам, вещим снам, бабам с пустыми ведрами... Но, если уж совсем честно, то в глубине души где-то верим. Наверное потому, что очень хотим верить, что все у нас в итоге будет хорошо. Вот и наш анонимный пользователь из Бердска задался вопросом, настолько правдивы вещие сны?

Он очень остроумно подметил, что гороспопы с их прогнозами «приснилось говно — это явно к деньгам, радуйтесь» - чушь полная. Но у него самого бывали в жизни случаи, когда он видел во сне малознакомых людей, но в четких и определенных обстоятельствах, который потом сбывались с пугающей точностью. По его мнению, это и страшно, и забавно, и пользы никакой.

Поддержку оказал пользователь соцсетей под ником «Посторонний мужик», который выразил мнение, что в наши сны может закрадываться так называемое «коллективное сознание».

во сне пользователь приметы сны
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