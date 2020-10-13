Брошенка или героиня: почему стыдятся быть матерью-одиночкой

А почему ты одна? Где ваш папа? И что ты с пузом - как жить-то собираешься? Многие вопросы приходится слышать девушкам, оставшимся с ребенком без мужчины. Как и решать многие проблемы и пережить многие трудности одной.

Каково быть матерью-одиночкой

Не сберегла семью, с ребенком теперь никому не нужна, сложно заработать с ребенком на руках, все решать теперь только самой - с какими сложностями приходится сталкиваться матерям, которые одни воспитывают детей, и как их выдержать, разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

Почему ты одна?

Почему мать остается одна с ребенком - кончено, каждый случай индивидуален.

- Я пока не готов к рождению детей, - часто слышат девушки, когда сообщают о том, что забеременели своему спутнику. И таких случаев тысячи и сотни тысяч.

Но не меньше случаев, когда супруги прожили вместе какое-то время, а потом развелись. И здесь сотни тысяч случаев, когда отцы после развода не участвуют в жизни ребенка и не платят алименты.

Почему стыдно быть матерью-одиночкой?

Итак. Ты наедине с маленьким созданием у тебя в животе. Решение принято - ты будешь рожать и воспитывать одна. Или: развод случился и ты возвращаешься домой с ребенком, где больше нет опоры и поддержки - ты одна.

Главная неприятная вещь с которой ты сталкиваешься - это вопросы и осуждение.

- А почему ты одна? Где ваш папа?

- А ты что одна воспитываешь ребенка?

- И что ты с пузом - как жить-то собираешься? - находятся люди, которые и такие задают вопросы.

К тому же самый важный вопрос, который нужно решить любой матери это - как заработать с ребенком на руках? И первое с чем ты сталкиваешься - это то, что найти работу с гибким или свободным графиком очень сложно, а зачастую тебе просто отказывают.

- И как вы собираетесь работать? С ребенком на руках? - "с высока" говорят тебе.

Но даже если ты смогла, заработала, выжила, построить дальнейшую личную жизнь тоже нелегко.

- Девушек с детьми просьба не беспокоить.

- Дамы бывалые замужем - не интересны, - такими описаниями зачастую пестрят анкеты мужчин на сайтах знакомств.

Благо, таких мужчин 30%. Да и работодатели далеко не все высокомерны. К тому же, рынок труда в последние годы шагнул далеко вперед и работу можно найти на удаленке даже сидя дома на телефоне (например, в колл-центре или банке).

Рекомендации психолога

Главные сложности, с которыми сталкиваются матери-одиночки — это решение финансовой стабильности, вопрос доверия к противоположному полу и все аспекты воспитания детей, так как получается, что они исполняют одновременно две роли в одном лице — и мамы, и папы, — говорит психотерапевт Тарас Иващенко.

Как пережить неудобные вопросы и сложности?

- Лучший способ не разваливаться внутренне от неудобных вопросов — это самим найти на них ответ. Достаточно четкий. Тогда будет больше внутренних ресурсов и будет легче отстаивать свои границы и целостность, - отмечает Тарас Иващенко.

За формулировкой “мать-одиночка” целая череда ассоциаций: мать одна/без мужа/ребенок без отца/неудачница/слабое социальное звено. Но, все-таки, в первую очередь это именно мать. Мать-героиня. Человек, выбравший такую ответственность. По сути мы сами выбираем тот пласт ассоциаций, который прикрепляем к этому слову. Наше общество очень быстро меняется, постоянно переживает определенные разнокалиберные кризисы и изменение общепринятых моделей семьи. Поэтому кто-то может считать это словосочетание крайне обидным, а кто-то не увидит в его использовании ничего зазорного. И в первую очередь самой матери нужно для себя решить, кто она - мать-одиночка или мать-героиня.

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