Россия не заинтересована в расследовании отравления Навального, заявил Маас

-Обстоятельства его таковы, что на территории России было применено боевое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", что представляет собой серьезное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия", - добавил глава МИД Германии.

Маас заявил, что Россию не интересует расследование инцидента с Навальным

Россия "мало что" сделала для прояснения инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, это усиливает впечатление, что ее не интересует расследование, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Германии Хайко Маас.

Еще в день госпитализации Навального в Омске свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

"С нашей точки зрения, речь здесь идет об анализе фактов. Во всяком случае, мы не видим, чтобы российское правительство публично анализировало обстоятельства дела по существу. А обстоятельства его таковы, что на территории России было применено боевое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", что представляет собой серьезное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия", - заявил Маас.

По его словам, "многие члены международного сообщества требуют прояснения обстоятельств".

"До сих пор Россия мало что предприняла для их прояснения. И если при этом постоянно выдвигаются какие-то новые, отчасти абсурдные теории вплоть до утверждений, что Навальный отравил себя сам, если ставится под сомнение репутация ОЗХО как независимой организации, то все это только усиливает впечатление отсутствия настоящей заинтересованности в прояснении обстоятельств случившегося", - добавил министр.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.

Источник: РИА Новости