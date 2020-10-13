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Особенности дня накануне Великого праздника Покрова Богородицы 13-14 октября

20:00 13.10.2020 Фото: pxhere.com
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Если снег выпал 13 октября, то зима ещё не скоро наступит. Если журавли отлетели, зима будет ранняя и холодная.

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Перед праздником Покров Пресвятой Богородицы по лесам бродят лешие
Сюжет: Православные обряды
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Особенности дня накануне Великого праздника Покрова Богородицы 13-14 октябряЧто нельзя делать 14 октября на Великий праздник Покров Пресвятой БогородицыЕщё 328 новостей

По народному поверью 13 октября, перед праздником Покров Пресвятой Богородицы по лесам бродят лешие. Они вырывают с корнями кусты, ломают деревья, пугают животных и людей, а затем в день Ерофея (17 октября) проваливаются под землю до самой весны. В канун Покрова они воют целый день, стараясь перекричать ветер.

Народные приметы на 13 октября: если снег выпал, то зима ещё не скоро наступит. Если журавли отлетели, зима будет ранняя и холодная. Белка чисто вылиняла – к хорошей зиме.

Человек, родившийся 13 октября, обладает спокойным нравом, большой силой воли и упорством. В качестве талисмана ему подходит берилл.

Источник: izvmor.ru

Покров Пресвятой Богородицы праздник приметы
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