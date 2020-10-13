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Разбился на смерть 37-летний мужчина упав с вышки сотовой связи

14:27 13.10.2020 Фото: altai.sledcom.ru
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Сорвался с 25-метровой высоты, получив телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия.

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Следователями Усть-Канского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай проводится доследственная проверка по факту обнаружения в окрестностях села Катанда Усть-Коксинского района тела 37-летнего жителя города Горно-Алтайска с травмами, характерными для падения с высоты.

По предварительным данным, около 17 часов 30 минут 10 октября 2020 года на открытом участке местности, расположенном на расстоянии около 9 км. от села Катанда Усть-Коксинского района Республики Алтай, двое жителей республиканской столицы осуществляли технические работы по демонтажу и установке оборудования на 27-метровой вышке (базовой станции) оператора сотовой связи.

При выполнении монтажных работ на вышке 37-летний мужчина сорвался с вышки и упал с 25-метровой высоты, получив телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени.

Следователями следственного отдела проводятся необходимые проверочные мероприятия, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено производстве всех необходимых судебных экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: altai.sledcom.ru

вышка насмерть упал
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