13.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Розыск: Задавил 60-летнего мужчину-пешехода водитель на неустановленном автомобиле возле дома на Ермака 26 в Ордынском районе

14:39 13.10.2020 Фото: 54.мвд.рф
0

В результате происшествия пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
Свидетелей ДТП просят обратиться в ГИБДД по телефонам: (383-59) 23-202, (383)232-85-50 или (383)232-85-40.

% name% title
Неустановленный водитель совершил наезд на 60-летнего мужчину-пешехода

11 октября около 21.00 у дома 26 по улице Ермака с. Верх-Ирмень (Ордынский район Новосибирской области) неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, предположительно, двигаясь со стороны улицы Халтурина в направлении улицы Гаранина, совершил наезд на 60-летнего мужчину-пешехода, после чего с места ДТП скрылся.

В результате происшествия пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Свидетелей ДТП просят обратиться в ГИБДД по телефонам: (383-59) 23-202, (383)232-85-50 или (383)232-85-40.

% name% title

% name% title

Источник: 54.мвд.рф

ДТП насмерть пешеход
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причину своего выздоровления от COVID-19 назвал Трамп
15:05 13-10-2020
Причину своего выздоровления от COVID-19 назвал Трамп
Банду террористов ликвидировали в ходе перестрелки в Грозном
15:00 13-10-2020
Банду террористов ликвидировали в ходе перестрелки в Грозном
Свадьба на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября - что в ней особенного? Ответил священник
15:00 13-10-2020
Свадьба на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября - что в ней особенного? Ответил священник
БердскЖалуется на квест «угоди всем» в день рождения "Пингвин" из Бердска
15:00 13-10-2020
Жалуется на квест «угоди всем» в день рождения
Угрожают рабочим 2 козловых крана на металлобазе в Новосибирске. Суд закрыл ее на 55 суток
14:45 13-10-2020
Угрожают рабочим 2 козловых крана на металлобазе в Новосибирске. Суд закрыл ее на 55 суток
БердскСообщи, где торгуют смертью в Бердске
14:40 13-10-2020
Сообщи, где торгуют смертью в Бердске
Розыск: Задавил 60-летнего мужчину-пешехода водитель на неустановленном автомобиле возле дома на Ермака 26 в Ордынском районе
14:39 13-10-2020
Розыск: Задавил 60-летнего мужчину-пешехода водитель на неустановленном автомобиле возле дома на Ермака 26 в Ордынском районе
Бердск«Приснилось дерьмо — к деньгам»: почему люди верят в вещи сны
14:30 13-10-2020
«Приснилось дерьмо — к деньгам»: почему люди верят в вещи сны
Разбился на смерть 37-летний мужчина упав с вышки сотовой связи
14:27 13-10-2020
Разбился на смерть 37-летний мужчина упав с вышки сотовой связи
Россия не заинтересована в расследовании отравления Навального, заявил Маас
14:16 13-10-2020
Россия не заинтересована в расследовании отравления Навального, заявил Маас