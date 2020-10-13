Розыск: Задавил 60-летнего мужчину-пешехода водитель на неустановленном автомобиле возле дома на Ермака 26 в Ордынском районе

В результате происшествия пострадавший от полученных травм скончался в больнице. Свидетелей ДТП просят обратиться в ГИБДД по телефонам: (383-59) 23-202, (383)232-85-50 или (383)232-85-40.

Неустановленный водитель совершил наезд на 60-летнего мужчину-пешехода

11 октября около 21.00 у дома 26 по улице Ермака с. Верх-Ирмень (Ордынский район Новосибирской области) неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, предположительно, двигаясь со стороны улицы Халтурина в направлении улицы Гаранина, совершил наезд на 60-летнего мужчину-пешехода, после чего с места ДТП скрылся.

В результате происшествия пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Свидетелей ДТП просят обратиться в ГИБДД по телефонам: (383-59) 23-202, (383)232-85-50 или (383)232-85-40.



Источник: 54.мвд.рф