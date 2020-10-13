Доктор Комаровский дал свой прогноз о конце пандемии коронавируса

"Он (коронавирус, - ред.) будет к нам приходить, вызывать локальные вспышки, косить свою жатву из жертв. Скорее всего, именно так и произойдет", - заявил врач.

Covid-19 станет тем заболеванием, к которому мы будет относиться точно так же, как к гриппу

Известный доктор Евгений Комаровский озвучил примерные сроки окончания пандемии коронавируса, который заразил более 37,4 миллиона людей во всем мире.

По прогнозу врача, опубликованному на его сайте, победить болезнь удастся, когда переболеют более 60% людей либо когда мы получим недорогую безопасную вакцину, сообщает Главред.

"Ключевое слово здесь "недорогая" (…) По моим расчетам, если будет эффективная вакцина, то это все закончится к концу 2022 года. А если не будет, то, скорее всего, тоже закончится к концу 2022 года", - отметил Комаровский.

Он считает, что если его прогноз сбудется, то к этому времени сформируется коллективный иммунитет, а коронавирус станет тем заболеванием, к которому мы будем относиться точно так же, как к гриппу.

"Он (коронавирус, - ред.) будет к нам приходить, вызывать локальные вспышки, косить свою жатву из жертв. Скорее всего, именно так и произойдет", - заявил врач.

Коронавирус - о чем сообщалось ранее:

Украина выпала из Топ-10 мировых антилидеров по распространению Covid-19, но осталась в десятке антирейтинга среди европейских стран.

По состоянию на понедельник, 12 октября, Covid-19 заразил 265 454 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 420.

Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в России наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Россию ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре месяце заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.

Вакцина от коронавируса будет доступна в России во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.