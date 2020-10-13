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Сообщи, где торгуют смертью в Бердске

14:40 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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С 19 по 30 октября в городе проводится второй этап Всероссийской акции.

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Отдел МВД России по городу Бердску призывает жителей и гостей города Бердска сообщать о ставших им известных фактах в сфере незаконного оборота наркотиков

С 19 по 30 октября в городе Бердске проводится второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Отдел МВД России по городу Бердску призывает жителей и гостей города Бердска сообщать о ставших им известных фактах в сфере незаконного оборота наркотиков.
Призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции – возможно, Вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена.

Ни одно обращение не останется без внимания!!!

Телефоны Отдела МВД России по городу Бердску:
2-20-65, 3-00-23, 8-953-774-12-47
Конфиденциальность гарантируется.

где торгуют смертью наркодилер наркотики
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