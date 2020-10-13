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Мечтает о выходном 31 декабря каждый второй россиянин

16:30 13.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По мнению противников этой идеи, праздников в стране и без этого слишком много, многие сограждане не умеют отдыхать, во время "новогодних каникул" злоупотребляют алкоголем.

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Почти 50% россиян одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем

Предложение Минтруда объявить выходным днем 31 декабря будущего года поддерживает практически каждый второй россиянин (48%), среди сограждан в возрасте 35-44 лет данную идею одобряют 51% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Среди аргументов сторонников этой инициативы - необходимость спокойно подготовиться к новогодним праздникам, включая походы по магазинам и подготовку подарков, а также мнение о том, что данный день фактически не является полноценным рабочим днем, отмечают социологи.

В свою очередь, как показывает опрос, 14% сограждан (или каждый седьмой) выступают против данной инициативы, среди респондентов в возрасте 60 лет и старше эта доля составила 18%.

По мнению противников этой идеи, праздников в стране и без этого слишком много, многие сограждане не умеют отдыхать, во время "новогодних каникул" злоупотребляют алкоголем.

По данным ВЦИОМ, каждому третьему россиянину (36%) совершенно безразлично, станет 31 декабря 2021 года выходным днем или нет, среди молодежи в возрасте 18-24 лет таких равнодушных почти половина (46%).

В целом, согласно исследованию, 27% россиян обычно работают 31 декабря полный день; по неполному графику, как правило, трудится каждый пятый (21%); 37% сограждан отметили, что у них бывает по-разному (бывает, что работают, а бывает и свободный день).

По данным ВЦИОМ, 14% сограждан обычно не работают 31 декабря.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28 сентября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

31 декабря выходные дни новый год
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