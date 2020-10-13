Жестоко убил сожительницу и грудного ребенка 37-летний пьяница

Мужчина жестоко убил сожительницу и грудного ребенка в Краснодарском крае

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 36-летней сожительницы и полуторамесячного сына (пп.«а,в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители с ребенком проживали в одной из квартир в доме на улице Зеленой в поселке Целинном. Со слов подозреваемого, в ночь на 11 октября 2020 года он с сожительницей употреблял спиртное дома. Во время распития алкогольных напитков женщина предъявляла фигуранту претензии по поводу того, что он нигде не работает. В ходе конфликта мужчина, в ответ на критику со стороны сожительницы нанес не менее одного удара ребенку в область головы, убив его. Женщина стала убегать, но злоумышленник догнал ее и нанес не менее двух ударов ножом в область спины. После произошедшего подозреваемый лег спать. На следующий день фигурант сообщил о содеянном знакомой, которая в свою очередь, вызвала на место бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевших, которая наступила в результате причиненных им повреждений.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним продолжает работать следователь. В ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, с учетом обстоятельств совершенного преступления в отношении фигуранта будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.