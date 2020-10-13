Бешеный страус на видео эффектно ворвался в гонку велосипедистов и утер им нос

Захватывающие кадры демонстрируют, как страус обогнал почти всех игроков кроме лидера. Что творилось в голове у страуса, никто теперь точно не скажет.

Птица едва не вышла победителем из гонок, где ее участие вообще не предполагалось

В Национальном парке Кейп-Пойнт что в Южно-Африканской Республике, произошел смешной случай. В соревнования велосипедистов внезапно вклинился страус, обогнал спортсменов и убежал по своим делам.

Да, если бы в Олимпийских играх было позволено принимать участие диким животным, то у людей не было бы ни единого шанса на победу. Посмотрите хотя бы на этого страуса.

Велосипедисты мчались по дороге, обгоняя друг друга, но в какой-то момент что-то пошло не так! На дороге появился огромный страус, который заставил велосипедистов знатно попотеть.

“Птичий триумф” в этой гонке попал в объектив камеры одного из участников гонок. Захватывающие кадры демонстрируют, как страус обогнал почти всех игроков кроме лидера. Видимо, решил не смущать, или подумал, что большой спорт — не для него. Что творилось в голове у страуса, никто теперь точно не скажет.

Источник: znaj.ua