Когда начнутся школьные каникулы в Новосибирске и Бердске: точная дата

Власти планируют определиться с длительностью каникул исходя из заболеваемости коронавирусом. Пока ожидается, что отдых у школьников продлится 2 недели.

Каждая школа самостоятельно решит, когда отправлять детей на отдых

Осенние каникулы начнутся в конце октября; каждая школа самостоятельно решит, когда отправлять детей на отдых.

Осенние школьные каникулы в Новосибирской области начнутся в октябре, об этом на брифинге для СМИ заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

Власти планируют определиться с длительностью каникул исходя из заболеваемости коронавирусом. Пока ожидается, что отдых у школьников продлится 2 недели.

В то же время каждое образовательное учреждение будет иметь право самостоятельно определить конкретную дату начала каникул.

«Уже за первые семь дней каникул станет ясно, какая ситуация с заражением, в зависимости от этого будут приниматься дальнейшие решения», — сказал Федорчук.

Среди школьников и учителей выявили 276 случаев заражения коронавирусом, из них 170 – дети. 209 классов в школах отправлены на карантин в 114 образовательных организациях. В детсадах региона 44 заболевших, среди них 24 ребенка. Также на карантине 27 групп по 21 детском саду.

Всего в Новосибирской области 14 319 случаев COVID-19, в том числе у 891 ребенка. 12 603 пациента выздоровели, умер 501 человек.