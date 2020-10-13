13.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование

Когда начнутся школьные каникулы в Новосибирске и Бердске: точная дата

16:15 13.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Власти планируют определиться с длительностью каникул исходя из заболеваемости коронавирусом. Пока ожидается, что отдых у школьников продлится 2 недели.

% name% title
Каждая школа самостоятельно решит, когда отправлять детей на отдых

Осенние каникулы начнутся в конце октября; каждая школа самостоятельно решит, когда отправлять детей на отдых.

Осенние школьные каникулы в Новосибирской области начнутся в октябре, об этом на брифинге для СМИ заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

Власти планируют определиться с длительностью каникул исходя из заболеваемости коронавирусом. Пока ожидается, что отдых у школьников продлится 2 недели.

В то же время каждое образовательное учреждение будет иметь право самостоятельно определить конкретную дату начала каникул.

«Уже за первые семь дней каникул станет ясно, какая ситуация с заражением, в зависимости от этого будут приниматься дальнейшие решения», — сказал Федорчук.

Среди школьников и учителей выявили 276 случаев заражения коронавирусом, из них 170 – дети. 209 классов в школах отправлены на карантин в 114 образовательных организациях. В детсадах региона 44 заболевших, среди них 24 ребенка. Также на карантине 27 групп по 21 детском саду.

Всего в Новосибирской области 14 319 случаев COVID-19, в том числе у 891 ребенка. 12 603 пациента выздоровели, умер 501 человек.

каникулы учебный год школа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете каникулы вместе с детьми?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ударил ножом в шею напарника и разбросал по реке останки коллега по заводу
16:45 13-10-2020
Ударил ножом в шею напарника и разбросал по реке останки коллега по заводу
БердскПерекачивать фекальные воды 100 лет способна новая труба канализационного коллектора в Бердске
16:45 13-10-2020
Перекачивать фекальные воды 100 лет способна новая труба канализационного коллектора в Бердске
Не видят смысла блокировать экономику из-за COVID-19 в Роспотребнадзоре
16:45 13-10-2020
Не видят смысла блокировать экономику из-за COVID-19 в Роспотребнадзоре
Армения должна уйти из Карабаха, заявил министр обороны Турции
16:36 13-10-2020
Армения должна уйти из Карабаха, заявил министр обороны Турции
Мечтает о выходном 31 декабря каждый второй россиянин
16:30 13-10-2020
Мечтает о выходном 31 декабря каждый второй россиянин
Когда начнутся школьные каникулы в Новосибирске и Бердске: точная дата
16:15 13-10-2020
Когда начнутся школьные каникулы в Новосибирске и Бердске: точная дата
БердскОсознайте! Накрывает вторая волна COVID-19, заявила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
16:10 13-10-2020
Осознайте! Накрывает вторая волна COVID-19, заявила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Это шок! Число зараженных COVID-19 на 13 октября в России превысило все ожидания
16:08 13-10-2020
Это шок! Число зараженных COVID-19 на 13 октября в России превысило все ожидания
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 27
16:03 13-10-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскНедорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
16:03 13-10-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме