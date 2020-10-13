Перекачивать фекальные воды 100 лет способна новая труба канализационного коллектора в Бердске

До 16 октября должны переключить стоки Микрорайона на новый полипропиленовый коллектор вдоль ул. Боровой. Оставшийся недоделанным один из четырех колодцев не повлияет на работоспособность коллектора.

Новая труба имеет гарантию 100 лет

До 16 октября переключат сточные воды Микрорайона Бердска на новый коллектор, проложенный вдоль ул. Боровой (между улицами Рогачева и Павлова). Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил 13 октября Евгений Шуликов, мастер компании мастер компании «Спецпромстрой», которая устраняет чрезвычайную ситуацию.

По его словам, новая ветка канализационного коллектора уже готова, осталось доделать один из четырех колодцев. Но он никак не влияет на эксплуатацию трубы, по которой текут фекальные стоки. Новый трубопровод уже промыли от строительного мусора.

- Со дня на день переключат — до конца недели. Это делается просто: на новом коллекторе задвижку откроют, на старом — закроют, - прокомментировал Шуликов, подчеркнув, «если все будет нормально».

Осталось доделать один колодец, но он не влияет на дееспособность коллектора, поэтому работы по нему можно завершить и после переключения сточных вод на новый трубопровод. Евгений Шуликов уверен, что после ввода в эксплуатацию нового участка коллектора лет 100 на этом месте не будет возникать проблем с прорывом и выходом фекальных вод на поверхность:

- Раньше там стояла бетонная и керамическая труба. Она «поломалась» из-за сильного обводнения. А новой на целый век хватит.

По его оценке, канализационный коллектор необходимо менять по всему Бердску, но на это нет денег. Поэтому ремонтируют «кусками» по мере поступления финансирования или при возникновении чрезвычайной ситуации. Таковой признали разрушение канализационной трубы и провал колодцев вдоль ул. Боровой еще в августе 2020 года.

Пропускная способность нового коллектора позволит отводить всего жилмассива, который на нем «завязан». 200 метров 300-миллиметровой полипропиленовой трубы проложены на глубине 7 метров, что исключает воздействие грунтовых вод.

- Главная задача — запустить коллектор, оставшийся колодец — это уже вторая очередь, - подытожил мастер.

Ранее замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал о конструктивном решении крепления ревизионных колодцев:

- Они будут находиться в подвешенном состоянии — висеть. Опираться они будут на поверхность. Конечно, будет внизу бетонная плита на сваях, но основная нагрузка — на поверхность.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ввести в срок до 1 октября новую ветку канализационного коллектора на ул. Боровой не удалось из-за грунтовых вод. Они затопили место сооружения новых колодцев. Воду приходилось откачивать.



- Сухо в траншее, где проложили трубу, а при сооружении колодцев пошли грунтовые воды. Мы стараемся сделать так, чтобы впоследствии они не утонули. Ведь мы тянем новую трассу.Если сухая поверхность, колодец ставят так, если же есть грунтовые воды, приходится вбивать сваи и на них «вешать» колодцы, - пояснял Шуликов.

Плохо пахнувшая история

До конца октября подрядчик должен восстановить благоустройство на разрытом участке вдоль ул. Боровой. И даже посадить траву при необходимости.

Разрушение коллектора в 2020 году — это продолжение прошлогодней истории с вытеканием на поверхность фекальных вод из колодца в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне за магазином «Вымпел». Рано или поздно должно было рвануть. И наконец это случилось.

Произошла просадка грунта и колодцев, бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. Решили заменить ветку, чтобы ликвидировать проблему с подпорами. Таким образом устранят проблему с выходом фекальных вод на поверхность у дома №9 в Микрорайоне, подвал которого затапливает. Это продолжается уже больше года. Прошлым летом, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», неделями канализационные стоки заливали внутриквартальные проезды в Микрорайоне Бердска, вытекая на проезжую часть ул. Рогачева.

Причиной фекальных потоков в Микрорайоне назвали провалившийся колодец на ул. Павлова.

- Его нужно восстанавливать. Колодец просел и сломал трубу, которая теперь работает некорректно. При любом засоре возникает подпор. Стоки набираются, напирают и выходят в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне — здесь самая низкая точка. Все намного сложнее, чем нам представлялось. Глубина - подземные два этажа. Там грунтовые воды. У нас тонут колодцы, потому что им не на чем держаться — не опоры и они просто проваливаются. В болоте копать невозможно. Это сложный технологический процесс, - прокомментировал ранее Алексеенко, назвав ситуацию критичной.

Прошлым летом худо-бедно фекальный потоп остановили. Но в 2020-м «рвануло» - коллектор разрушился. Пришлось прокладывать новую 250-метровую ветку.