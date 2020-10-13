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Купить печи-камины для загородного дома

15:19 13.10.2020
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Если купить печь камины, то можно гарантировать комфортную обстановку в доме.

Сегодня печи-камины очень востребованы для установки в загородных домах. Ведь, как известно, очень часто в плохую погоду могут возникнуть перебои с энергоснабжением. Приборы, подключенные к газовой магистрали, также часто дают сбои. Поэтому если купить печь камин, то можно сделать дом энергонезависимым в плане отопления. Привлекательной особенностью печей-каминов является то, что их можно совмещать с другими отопительными приборами, используемыми в доме.

Другие плюсы:

  • Доступность топлива. Его цена позволяет приобрести нужное количество про запас.
  • Демократичная стоимость отопительных приборов. Их цена значительно ниже в сравнении с газовыми или электрическими котлами.
  • Автономность работы.
  • Современный дизайн. Это позволяет легко сочетать приборы с интерьером помещения  и создавать в доме уютную обстановку.
  • Выбрав наиболее подходящую модель, легко создать в доме уютную обстановку.

Современные печи камины обеспечивают быстрый прогрев дома.  Имеются угловые варианты. Такие модели не занимают много места и позволяют сэкономить свободное пространство. Приборы отличаются пожаро- и взрывобезопасностью. Их легко устанавливать и для этого не требуется получать специальных разрешительных документов в уполномоченных органах.

Для работы печи-камина требуется определенное сырье. Поэтому приборы классифицируются по виду используемого топлива:

  • Дровяные. Такие модели считаются традиционными. Они отличаются долговечностью и хорошей производительностью. На одной закладке они могут функционировать около 12 часов. Регулируется скорость прогорания с помощью  подачи воздуха в систему. Агрегат на дровах долговечный, не поддается деформации. Отличается высокой производительностью и простотой в монтаже.
  • На пеллетах. Это сырье изготавливается из отходов древесины, торфа и имеет вид гранул. Оно характеризуется высокой теплоотдачей и экономичностью.  Стоимость данного вида приборов довольно высокая. Плюсом конструкций является возможность на одной закладке обогревать помещение длительное время.
  • На каменном угле. Это экономичный вариант. Для приборов большой интервал закладок, у некоторых моделей он составляет более суток. Но при этом уголь в камине горит не так красиво как дрова.

Печи камины изготавливаются из чугуна и стали. В первом случае модели являются универсальными, так как работают на любом топливе. Они отличаются высокой прочностью и надежностью в эксплуатации.

Купить печи-камины
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