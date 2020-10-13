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Осознайте! Накрывает вторая волна COVID-19, заявила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

16:10 13.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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В городе уже 348 случаев коронавируса. Выявлено 9 заболевших учеников и 14 педагогов. Закрыто на карантин 22 класса. Главный врач призвала осознать горожан - маски и перчатки могут спасти от развития пандемии.

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Вторая волна пандемии коронавируса накрывает Бердск
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Осознайте! Накрывает вторая волна COVID-19, заявила главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяНюхаю лимоны — запах не потеряла, значит не COVID-19: звонила 5 часов в регистратуру ради врача старушка с температурой выше 38 градусов в Бердске. Не дозвониласьЕщё 90 новостей

Тяжелая обстановка по развитию пандемии коронавируса в Бердске. Это заявила главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Напомним, Алла Николаевна отмечала, что вторая волна пандемии пришла. Ковидный госпиталь переполнен.

- У нас очень серьезная напряженная работа по борьбе с коронавирусом. COVID-19 - это инфекция. Здесь нужна социальная сознательность. А у нас почти никто не соблюдает масочный режим,- отметила Алла Николаевна 12 октября.

Также напомним, на 13 октября 4 новых пациента с положительным COVID-19 выявлено в Бердске. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 348 случаев.

- Почему такая высокая заболеваемость? Потому что нужно больше находиться дома, особенно тем, кто болеет или подвержен заболеваемости. Важно соблюдать дистанцию, использовать средства защиты - маски и перчатки, - сказала Дробинская.

Кроме того, в школах города Бердска выявлено 9 заболевших учеников и 14 педагогов. В детских садах 1 заболевший ребёнок. Закрыто на карантин по COVID-19 - 22 классов в 6 школах. 3 группы в детских садах.

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