Осознайте! Накрывает вторая волна COVID-19, заявила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Тяжелая обстановка по развитию пандемии коронавируса в Бердске. Это заявила главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Напомним, Алла Николаевна отмечала, что вторая волна пандемии пришла. Ковидный госпиталь переполнен.
- У нас очень серьезная напряженная работа по борьбе с коронавирусом. COVID-19 - это инфекция. Здесь нужна социальная сознательность. А у нас почти никто не соблюдает масочный режим,- отметила Алла Николаевна 12 октября.
Также напомним, на 13 октября 4 новых пациента с положительным COVID-19 выявлено в Бердске. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 348 случаев.
- Почему такая высокая заболеваемость? Потому что нужно больше находиться дома, особенно тем, кто болеет или подвержен заболеваемости. Важно соблюдать дистанцию, использовать средства защиты - маски и перчатки, - сказала Дробинская.
Кроме того, в школах города Бердска выявлено 9 заболевших учеников и 14 педагогов. В детских садах 1 заболевший ребёнок. Закрыто на карантин по COVID-19 - 22 классов в 6 школах. 3 группы в детских садах.
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