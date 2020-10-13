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Почему щебень называют инертным материалом?

15:20 13.10.2020
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Щебень - востребованный инертный строительный материал. В русском языке слово инертность обозначает пассивность.

В химической сфере это понятие употребляют для того чтобы подчеркнуть, что конкретное вещество не вступает в химические реакции. В физике инертность - это состояние покоя. Но в строительной отрасли инертные материалы - это особые природные наполнители, которые используются при приготовлении строительных смесей. Все они отличаются сыпучей структурой, поэтому легко заполняют свободное пространство. Кроме того характерными особенностями инертных материалов  является высокая влагопроницаемость и низкая теплопроводность, что гарантирует получение изделий с хорошими эксплуатационными свойствами.

Распространенным инертным материалом является щебень. Без него невозможны многие строительные работы. В компании ExpressTehbud купить щебень киев цена которого доступна можно различных видов. Строительный материал отличается высоким качеством и может применяться при строительстве:

  • Фундаментов высотных зданий.
  • Гидротехнических сооружений.
  • Опор различных инженерных конструкций.
  • Дренажных систем.

В компании ExpressTehbud можно купить гранитный щебень с доставкой. Цена при этом увеличивается незначительно, так как добыча сырья осуществляется из собственных карьеров. Компания  не является посредником, поэтому не реализует щебень по оптимальной стоимости без дополнительных накруток.

Важной технической характеристикой данного инертного материала является лещадность. Этот показатель указывает на степень плоскости материала. Чем он более плоскими являются отдельные компоненты, тем они плотнее прилегают друг к другу при использовании щебня в качестве наполнителя. Это обеспечивает большую прочность создаваемой конструкции и экономичный расход сырья. Общестроительный щебень имеет показатель лещадности 40%.

Также выбирают щебень по фракциям. Данный показатель указывает на  размер составляющих материала. Мелкая фракция щебня с частицами до 5 мм используется для обустройства дренажных систем и в декоративных целях. Крупная фракция щебня содержит частицы до 300 мм. Прочность щебня зависит от характеристик горной породы, которая разрабатывается при добыче.

щебень
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