Сертификат соответствия в системе сертификации «Связь»

Оборудование и устройства, которые будут использовать системы и частоты связи в РФ, должны пройти специальную оценку соответствия.

Перечень такой продукции указан в Постановлении № 532. В ходе сертификации будет подтверждено, что изделие соответствует по своим показателям разрешенным системам связи общего пользования РФ, не нарушит их нормальную работу. Сертификат «Связь» необходимо получить для выпуска продукции в обращение, для ввоза ее по импорту.

Что такое сертификат в системе «Связь» и на какую продукцию его нужно получать

Связь общего назначения в России осуществляется в пределах разрешенных параметров и частот, утверждаемых на федеральном уровне. Оборудования и устройства, выпускаемые в обращение на российский рынок, должны соответствовать этим параметрам и частотам, иначе нарушат функционирование сетей, приведут к угрозам национальной безопасности. Чтобы обеспечить выпуск в обращение безопасного оборудования, было принято Постановление № 532.

Обязательная сертификация средств связи по указанному постановлению осуществляется:

в отношении устройств, которые будут применяться в сетях общего пользования;

на изделия, чья работа может нарушить нормальную работу сети, вывести из строя другое оборудование;

на устройства, применяемые в сетях специального назначения, если их технология предусматривает присоединение к системам общего пользования.

Это общие виды оборудования. Также в Постановлении № 532 указан перечень устройств, подпадающие под сертификацию средств связи. Сюда входят стандартные гаджеты для коммуникации, устройства с программным обеспечением для розыскной и оперативной деятельности, радиоэлектронное оборудование, приборы учета по услугам связи, множество других разновидностей продукции. Всего в перечне порядка 200 наименований. Их можно ввозить, продавать и эксплуатировать в России только на основании сертификата «Связь».

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Порядок сертификации

Подтверждение соответствия средств связи осуществляется путем сертификации в аккредитованных центрах. Для этого предпринимателю нужно передать документацию на товар, представить образцы продукции для исследований, тестов. В перечень документов входит описание изделий и их характеристик, конструкторская и эксплуатационная документация, ГОСТ или техусловия, контракты, спецификации.

Сотрудники центра МОС РСТ проверят документы, проведут экспертизы и тесты продукции, сверят их характеристики с допустимыми параметрами связи в РФ. Обращаем внимание, что данная проверка не заменяет обязательную сертификацию устройств и оборудования в системе ГОСТ Р или технического регулирования. Например, если изделие относится к низковольтному оборудованию или является промышленным устройством, на него нужно получать еще и сертификаты, декларации ТР ТС. Подробнее об этих нюансах можно узнать у наших специалистов.

Если специалисты подтвердят соответствие нормам связи и частотам, оформляется сертификат со сроком действия 1-3 года. По нему можно ввозить и продавать только ту продукцию, которая прошла проверки. Сведения о пройденной сертификации передаются в реестр, поэтому их смогут проверить должностные лица контролирующих органов.

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