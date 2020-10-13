Основные плюсы регистрации компании в Эстонии

Многие бизнесмены стремятся открыть оффшор за рубежом или же приобрести новое предприятие, которое добавит ему особую респектабельность, а также откроют новые возможности.

Дело в том, что многие страны являются безналоговой зоной для иностранцев. Они открыты для инвестиций из-за рубежа, поэтому предлагают лояльные условия, каждому выгодна регистрация компании в Эстонии.

Особые нюансы регистрации компании в Эстонии

Какой вид оффшора вам выбрать вы решаете самостоятельно, все зависит от того, какие цели вы преследуете. Если ваша цель выйти на азиатский рынок, то идеально открыть оффшор в Гонконге. Если вас интересуют арабские страны, то необходимо выбрать один из Эмиратов в ОАЭ. Если же ваша цель выйти на Европейский рынок, то подойдет Кипр, который является частью Евросоюза.

Можно выбрать Эстонию, которая ближе и также предлагает очень удобные условия для реализации своих планов. Регистрация компании в Эстонии занимает мало времени, и при этом открывает массу возможностей. Эта страна востребована для любого бизнеса, так как здесь инвестиционный климат благоприятен, стабилен, здесь обширные условия для того, чтобы проводить торговые сделки с европейскими государствами.

Эстония имеет правильную репутацию, она не размещена в черных списках. Здесь нет колебаний валютного курса, законы государства предполагают поддержку малого, среднего бизнеса. Стоимость покупки оффшора доступна каждому, отсутствуют строгие требования касательно уставного капитала. Отдельные финансовые операции не обязательны для уплаты НДС, отсутствует какой-либо валютный контроль.

Для того чтобы открыть бизнес в Эстонии, необходимо от 3 до 5 дней. У нерезидентов есть несколько видов регистрации, организация в Эстонии может быть одним из аналогов ООО. Здесь потребуется уставной фонд в размере 2500 , но оплачивать его можно уже при распределении. Если вы обратитесь в компанию, то для вас зарегистрируют фирму в Эстонии максимально быстро, выгодно и за короткие сроки.

Аудит иностранных компаний – особенности услуги

Также здесь можно заказать услуги, например, аудит иностранных компаний. В этом случае вы получите бухгалтерское обслуживание, аудит иностранной компании, при этом все услуги будут оказаны в короткие сроки. Все услуги зависят от требований юрисдикции, в некоторых зонах обязательный аудит, который проводится ежегодно, иногда бухгалтерский аудит требуется для внутренних расследований, организация запрашивает его самостоятельно или же это может сделать банковское учреждение.

В компании работают опытные специалисты, которые готовы провести полный аудит иностранных компаний для банка, подготовить отчетность и бухгалтерское обслуживание. Можно заключить контракт на постоянное бухгалтерское обслуживание или же только на определенные этапы.