Открытие оффшоров за рубежом – основные плюсы

Некоторые предприниматели давно поняли, что оффшор дает массу возможностей, это выход на определенные рынки, возможность минимизировать налогообложение. Главное, выбрать подходящую страну. Существует множество юрисдикций, которые позволяют зарегистрировать оффшор.

Особенности открытия оффшоров за рубежом

Если вы обратитесь в компанию, то получите целый ряд плюсов, потому что в кратчайшие сроки можно стать владельцем компании за рубежом. Если вы решите обратиться в компанию, то сможете получить такие преимущества, как консультацию и выбор юрисдикции, возможность оформить компанию всего за один день, возможность выбрать наиболее подходящую страну, что даст вам возможность расширить сферы влияния, воспользоваться налоговыми льготами, которые зависят от того, в какой зоне вы открываете компанию.

Это может быть Белиз, Великобритания, Венгрия, Ирландия, США, Кипр, Эстония. Гражданин России сможет без труда открыть компанию за рубежом. Сделать это самостоятельно реально, но можно столкнуться с целым рядом бюрократических проблем. Если же вы обратитесь в компанию, то сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Преимущества бизнеса в других странах

Главное, уточнить сразу несколько моментов, распространяет ли юрисдикция информацию о бенефициарах, существует ли соглашение о том, чтобы избежать двойного налогообложения, входит ли страна в черные списки. Выбирая подходящий вариант, также стоит основываться на том, какой рынок вам интересен. Вы можете купить оффшор в Гонконге, если вас интересует восток, можете открыть бизнес в ОАЭ, таким образом выйти на арабский рынок или же выбрать одну из стран Евросоюза - это Кипр, Эстония и выйти на Европейский рынок.

В любом случае вы получаете целый ряд преимуществ, обращаясь в компанию. Регистрация иностранной компании сможет решить задачи оптимизации налогов, откроется выход на новые рынки, доступ к иностранному капиталу, повышение репутации и отсутствие какого-либо контроля за текущим валютным оборотом.

Стоит понимать, что если вы желаете продвигаться дальше в своей стране, то купить оффшор за рубежом стоит, это станет для вас способом повысить свой статус, поможет улучшить репутацию, например, зарегистрированная компания в Англии, вызовет гораздо больше внимания и уважения. Однако не стоит думать, что все компании, которые зарегистрированы за рубежом являются оффшорами.