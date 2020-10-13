Семейные минивэны из Японии: подборка лучших машин

Для тех, у кого большая семья, приобретение комфортного автомобиля становится первоочередной задачей - содержать один вместительный автомобиль проще, чем два стандартных.

Кроме того, минивэны обладают багажником, в который легко поместятся вещи всей семьи - легко организовать выезд на природу или на море. Но на российском рынке предложений вместительных семейных автомобилей не так много, а их комфортность может оставлять желать лучшего.

Где найти недорогой семейный автомобиль

На российских авторынках отыскать вместительный автотранспорт для семьи по небольшой цене не так просто. Новые автомобили данного сегмента стоят дорого, значит, покупателям приходится останавливать внимание на рынке подержанных автомобилей. В России их приобретение довольно рискованно. Тем, кто хочет приобрести качественный и комфортный подержанный минивэн, стоит обратиться к японским автомобильным аукционам.

Именно там можно найти недорогой подержанный автомобиль для всей семьи. Ценовой диапазон колеблется от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. За эту сумму можно приобрести такие машины, как:



Toyota Hiace . Автомобиль разработан специально для того, чтобы быть переданным на внешний рынок. Основное преимущество - безопасность. С этой целью японцы оснастили машину множеством датчиков для контроля за дорогой;

. Автомобиль разработан специально для того, чтобы быть переданным на внешний рынок. Основное преимущество - безопасность. С этой целью японцы оснастили машину множеством датчиков для контроля за дорогой;

Toyota Alphard . Представлен и в российских салонах, но в Японии стои в несколько раз дешевле;

. Представлен и в российских салонах, но в Японии стои в несколько раз дешевле;

Honda Stream . Компактный городской семейный автомобиль. Удобен в управлении;

. Компактный городской семейный автомобиль. Удобен в управлении;

Mazda MPV . Компактна, проста в обслуживании;

. Компактна, проста в обслуживании;

Nissan NV200 . Вместителен, соответствует европейским требованиям по безопасности.

. Вместителен, соответствует европейским требованиям по безопасности.

Особенности покупки машины с аукциона

При покупке такого автомобиля с аукциона можно заметно сэкономить и при этом не потерять в качестве - машины, продаваемые на внутреннем рынке Японии, отличаются повышенными качеством, безопасностью и комфортом. Среди всех семейных автомобилей машины японских производителей занимают высшие строчки в рейтинге.

При приобретении автомобиля с аукциона стоит помнить про особенности доставки приобретенных машин покупателям. Компания Джапан Стар может организовать участие в аукционе и доставить машину из Японии тремя основными способами:



полным таможенным оформлением. В таком случае машина приезжает к покупателю в целости. За её ввоз необходимо уплатить специальную пошлину, но при этом можно получить ПТС на автомобиль и использовать его легально;



распилом;



конструктором.



При выборе одного из последних вариантов ввоза японского автомобиля на территорию РФ его можно будет использовать без регистрации. Стоит это учитывать. Вариант ввоза виден в документах с аукциона - обращайте на это внимание.

Лучшие семейные автомобили Японии

Выбор не ограничивается недорогими машинами. При наличии достаточного количества средств можно обратить внимание и на другие модели японских семейных автомобилей. К ним можно отнести:



Nissan Serena. Практичное решение для тех, кто планирует использовать автомобиль и для семьи, и для бизнеса. Пользователи отмечают удобную, высокую посадку, хороший обзор дороги. При необходимости сиденья можно разложить и получить комфортный диван для сна - такой автомобиль можно использовать и для поездок на охоту или рыбалку;



Mitsubishi Delica D5. Вместительный японский минивэн, обладающий особенностями внедорожника. Вместителен, комфортен в управлении - подойдет для путешествия на большие расстояния. Прошел все проверки и тесты, имеет высокий класс безопасности;



Mazda Biante. Представляет собой сочетание комфорта и современности. Модель выпускалась специально для молодых семей с детьми, так что оснащена всем необходимым для комфортных поездок.

Куда обратиться для участия в аукционе

Компания Джапан Стар готова оказать поддержку всем желающим участвовать в аукционе - от разъяснений особенностей площадок до помощи с чтением сопроводительных документов и транспортировкой.