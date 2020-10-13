Примитивизм в истории мирового искусства

Примитивизм как отдельное направление живописи вступил в фазу активного развития в контексте противостояния художников новой генерации академизму в изобразительном искусстве XIX века - https://kyiv.gallery/ru/kartiny/primitivizm-naivno. С его помощью мастера стремились выразить правду жизни вне строгих рамок традиции, довлеющей над творческими людьми. К примитивизму также относят работы художников, которые не получили системного художественного образования. Они развивали свой талант, полагаясь на врожденную, по-детски чистую от всяких предрассудков творческую интуицию.

История зарождения и развития примитивизма

Примитивизм в изобразительном искусстве присутствовал всегда. В первую очередь его существование было связано с невозможностью всех талантливых людей получить полноценное образование. Талант, пусть даже и не обрамленный художественной традицией, всегда искал возможности для своей реализации в виде работ, написанных без учета достижений изобразительного искусства.

Становление примитивизма как отдельного художественного направления произошло только в XIX веке. Стоит отметить, что интерес к «примитивному» искусству не всегда приводил художников непосредственно к примитивизму. Известные мастера черпали вдохновение в народном творчестве при работе над концепциями кубизма, фовизма, экспрессионизма или супрематизма. Среди известных художников, увлеченных идеей упрощения форм и средств выразительности, были такие известные мэтры, как Поль Гоген и Пабло Пикассо. Они не только использовали этот прием в творчестве, но и совершали путешествие на Таити, где искали вдохновение в аутентичном народном искусстве. Некоторое время приобщались к жизни народов, живущих за пределами западной цивилизации, также представители немецкого экспрессионизма Эмиль Нольде и Макс Пехштейн.

В среде парижских художников внимание к примитивному искусству африканских народов привлек Морис де Вламинк. Благодаря его влиянию Анри Матисс и Андре Дерен начали изучение артефактов культуры черного континента. Они в глазах художников стали символом свободы мышления от западного материализма и детской непосредственности восприятия мира. В этой среде впервые было высказано предположение, что цвет и экспрессия на холсте важнее реалистичности изображений.

Огромное влияние на становление нового направления оказало творчество Анри Руссо. Из биографии Пабло Пикассо мы знаем, что его интерес к примитивизму возник после знакомства с работами этого молодого художника. Именно в это время он осознает необходимость освобождения от академических предписаний и начинает самостоятельное изучение материалов этнографических разведок. Результатом его экспериментов с новым стилем стало полотно «Авиньонские девицы», в котором отчетливо ощущается влияние примитивизма. Попытки Анри Руссо презентовать новое направление сталкивалось с преградами. Отсутствие линейной перспективы, плоскость образов и свободное построение композиции были восприняты публикой в штыки. Понадобилось время, прежде чем публика смогла по достоинству оценить эстетику нового направления. В ХХ веке к наивному искусству неоднократно обращались художники из разных стран. Благодаря Анри Руссо, Нико Пиросмани и Бабушке Мозес он отстоял право на собственную эстетическую позицию.

Самые известные работы в стиле примитивизм

«Карнавальный вечер» (Анри Руссо). Эта картина была представлена на Салоне Независимых в 1886 году. Необычная манера художника и отказ от линейной перспективы были встречены критикой. Ситуацию спас известный мастер Камиль Писсарро: он пришел в восторг от колористических решений и высоко оценил творчество Руссо. Благодаря этому событию художник вскоре получил признание, а его необычная манера дала импульс для дальнейшего развития примитивизма. «Дворник» (Нико Пиросмани). Одна из известнейших картин грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани. Манера исполнения фигуры дворника на полотне намекает на то, что мастер был самородком и не получил системного художественного образования. Несмотря на это он тонко чувствовал сущность объектов окружающего мира и умел акцентировать внимание зрителя на важных деталях. Картина Пиросмани демонстрирует силу творческого гения автора. «Старый пестрый дом, 1862» (Бабушка Мозес). Картина знаменитой американской художницы была приобретена первым покупателем всего за 10 долларов, а уже в 2004 году ее продали на аукционе за 60 тыс. долларов. Известность к Бабушке Мозес пришла на восьмом десятке лет после того, как ее работу заметил один нью-йоркский коллекционер. Вдохновение художница черпала в пейзажах, окружавших ее ферму, и в творчестве Питера Брейгеля Старшего.

Наивное искусство в украинской живописи

Художественные приемы примитивизма успешно использовались в народном творчестве на протяжении всей истории, но до наших дней дошло больше всего работ, созданных в ХХ и XXI веке. Среди украинских художников этого направления преобладают народные умельцы, творчество которых испытало сильное влияние аутентичных традиций украинского изобразительного искусства.

Катерина Белокур

Талантливая художница посвятила свою творческую жизнь цветам. На ее полотнах они изображаются с потрясающей детализацией на монохромном фоне. Белокур всю жизнь прожила в селе Богдановка, откуда часто выходила на длительные пешие прогулки в поисках новых цветов для композиции. Художница обожала писать в теплой цветовой гамме, передающей витальную силу и буйство растительности. Работами художницы восхищался Пабло Пикассо.

Мария Примаченко

Творчество художницы испытало на себе мощное влияние древней традиции. Историки искусства утверждают, что двухчастные изображения диких зверей с четкой линией разграничения тела и головы встречаются еще в эпоху палеолита. Возможно, Примаченко позаимствовала эту манеру из декоративных росписей домов и предметов быта. Небольшие полоски и точки, украшающие изображения на полотнах художника, придают картинам необычную ритмику.

Владимир Ильченко

Художник успешно использует технику упрощения для обнаружения связи общего и индивидуального. Техника примитивизма в его работах позволяет оголить важные черты объектов, очистив их от стереотипов восприятия. В творчестве Ильченко отчетливо прослеживается любовь к декоративности, которую он рассматривает как инструмент гармонизации отношений человека и мира.

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