Ударил ножом в шею напарника и разбросал по реке останки коллега по заводу

В результате исследования частей тела удалось установить, что найденные в реке останки принадлежат петербургскому рабочему, который пропал в сентябре этого года.

В реке Екатерингофке рыбак выловил мешок с человеческими конечностями

Рабочий убил своего коллегу и выбросил останки в воду на прилегающей к заводу акватории.

Подозреваемый в убийстве мужчины, чьи части тела в мешке выловил рыбак из реки в Санкт-Петербурге, задержан, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из УМВД России по Невскому району был задержан 33-летний местный житель", - сказал представитель ведомства. В сентябре источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что в реке Екатерингофке рыбак выловил мешок с человеческими конечностями, завернутыми в пакет. По факту обнаружения останков СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В результате исследования частей тела удалось установить, что найденные в реке останки принадлежат петербургскому рабочему, который пропал в сентябре этого года. "Установлено, что указанный гражданин [задержанный] в ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, находясь на территории цеха, ударил ножом в шею своего коллегу, от чего тот скончался. После этого он с целью сокрытия следов преступления расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил в воду на прилегающей к заводу акватории", - отметил собеседник агентства.

Источник: ТАСС