13.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Ударил ножом в шею напарника и разбросал по реке останки коллега по заводу

16:45 13.10.2020 Фото: GAlexandrova /commons.wikimedia.org
0

В результате исследования частей тела удалось установить, что найденные в реке останки принадлежат петербургскому рабочему, который пропал в сентябре этого года.

% name% title
В реке Екатерингофке рыбак выловил мешок с человеческими конечностями

Рабочий убил своего коллегу и выбросил останки в воду на прилегающей к заводу акватории.
Подозреваемый в убийстве мужчины, чьи части тела в мешке выловил рыбак из реки в Санкт-Петербурге, задержан, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из УМВД России по Невскому району был задержан 33-летний местный житель", - сказал представитель ведомства. В сентябре источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что в реке Екатерингофке рыбак выловил мешок с человеческими конечностями, завернутыми в пакет. По факту обнаружения останков СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В результате исследования частей тела удалось установить, что найденные в реке останки принадлежат петербургскому рабочему, который пропал в сентябре этого года. "Установлено, что указанный гражданин [задержанный] в ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, находясь на территории цеха, ударил ножом в шею своего коллегу, от чего тот скончался. После этого он с целью сокрытия следов преступления расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил в воду на прилегающей к заводу акватории", - отметил собеседник агентства.

Источник: ТАСС

расчлененка река убийство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жесть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сопли размазывает по копкам лифта сосед: жители застукали подростка за мерзким занятием
18:36 13-10-2020
Сопли размазывает по копкам лифта сосед: жители застукали подростка за мерзким занятием
Продлят ли школьникам осенние каникулы из-за пандемии в Новосибирской области, рассказал министр
18:23 13-10-2020
Продлят ли школьникам осенние каникулы из-за пандемии в Новосибирской области, рассказал министр
Кадыров: ликвидированные в Грозном террористы приехали из Сирии
18:09 13-10-2020
Кадыров: ликвидированные в Грозном террористы приехали из Сирии
Секс-переписку со школьницами вел в соцсетях экс-министр педофил
18:00 13-10-2020
Секс-переписку со школьницами вел в соцсетях экс-министр педофил
Вандалы жестоко надругались над памятником ветеранам войны
17:45 13-10-2020
Вандалы жестоко надругались над памятником ветеранам войны
БердскЗадолжал за отопление 122 000 рублей крупнейший бизнесмен Бердска Виктор Голубев
17:38 13-10-2020
Задолжал за отопление 122 000 рублей крупнейший бизнесмен Бердска Виктор Голубев
Рекордное число 37 735 899 зараженных в мире на 12 октября 2020
17:37 13-10-2020
Рекордное число 37 735 899 зараженных в мире на 12 октября 2020
Одолжит $500 млн по "обоюдным интересам" Россия Белоруссии
17:30 13-10-2020
Одолжит $500 млн по
Три "коктейля Молотова" бросили в здание милиции в Минске
17:24 13-10-2020
Три
Вернулись к очному обучению 83 класса в школах Новосибирской области
17:16 13-10-2020
Вернулись к очному обучению 83 класса в школах Новосибирской области